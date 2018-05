Taliban varoval civilistov v Kábule, ohlásil tam ďalšie útoky

V posledných rokoch značne pribúdajú civilné obete, predovšetkým v Kábule.

Kábul 21. mája (TASR) - Militanti Talibanu varovali civilistov v afganskom hlavnom meste Kábul, aby sa držali ďalej od zahraničných a afganských vládnych zariadení alebo inštitúcií, pretože radikálne hnutie v pondelkovom vyhlásení ohlásilo ďalšie útoky.



Taliban v e-mailovej správe požiadal obyvateľov Kábulu, aby "nechodili do oblastí s nepriateľskými zariadeniami, ani sa tam nezdržiavali".



Taliban tiež vo vyhlásení obvinil afganskú vládu a medzinárodné spoločenstvo z civilných obetí počas útokov hnutia a vysvetlil to tak, že "nepriatelia vybudovali svoje úrady a centrá na miestach, kde využívajú civilistov ako ľudské štíty".



V posledných rokoch značne pribúdajú civilné obete, predovšetkým v Kábule, kde Taliban aj extrémistická organizácia Islamský štát (IS) podnikli vlani vyše 20 rozsiahlych útokov a od začiatku roka 2018 deväť ďalších.



Tri útoky Talibanu a šesť útokov Islamského štátu len v samotnom Kábule si vyžiadali okolo 288 životov civilistov a zranenia najmenej 525 ďalších.



Podľa výročnej správy Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) o civilných obetiach je Taliban zodpovedný za 42 percent všetkých vlaňajších civilných obetí.



Vyhlásenie Talibanu sa objavilo po tom, čo afganský prezident Ašraf Ghaní navrhol vo februári Talibanu dohodu o úplnom mieri. Militanti na ňu oficiálne neodpovedali - namiesto toho spustili v apríli neľútostnú jarnú ofenzívu a následne zintenzívnili útoky po celom Afganistane.



Podľa májovej správy amerického kontrolného orgánu SIGAR (úrad amerického Osobitného generálneho inšpektora pre obnovu Afganistanu) ovláda Taliban 14,5 percenta z vyše 400 okresov, pričom o približne 30 percent okresov sa stále vedú boje, informovala agentúra DPA.