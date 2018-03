Taliban vyzval islamských odborníkov bojkotovať mierovú konferenciu

Vo februári afganský prezident Ašraf Ghaní vyzval príslušníkov Talibanu, aby sa zapojili do mierových rokovaní s afganskou vládou.

Kábul 10. marca (TASR) - Militantné hnutie Taliban vyzvalo v sobotu islamských odborníkov, aby sa nezúčastnili marcovej konferencie v Indonézii, ktorej cieľom je dosiahnuť dohodu a podporu možných mierových rokovaní v Afganistane. Informovala o tom agentúra Reuters.



Vo februári afganský prezident Ašraf Ghaní vyzval príslušníkov Talibanu, aby sa zapojili do mierových rokovaní s afganskou vládou.



Taliban až doposiaľ na prezidentovu ponuku nereagoval. Podľa jeho sobotného vyhlásenia navrhovaná konferencia náboženských odborníkov z Afganistanu, Pakistanu a Indonézie má za cieľ "legitimizovať prítomnosť neveriacich votrelcov v islamskom Afganistane."



Mierová konferencia, ktorú v januári navrhol indonézsky prezident Joko Widodo, sa bude konať na konci marca. Jej snahou je podľa Talibanu prezentovať "posvätný džihád v Afganistane...ako nezákonné krviprelievanie".



Bezpečnostná situácia v Afganistane sa v posledných rokoch zhoršuje s tým, ako radikálny Taliban silnie. Americké zdroje odhadujú, že islamistickí fundamentalisti z tohto hnutia kontrolujú momentálne približne 13 percent územia krajiny, podľa iných údajov by však tento podiel mohol dosahovať až 40 percent.



Taliban v minulosti opakovane odmietol viesť priame rokovania s afganskou vládou, ktorú označuje za "bábkový režim", a namiesto toho požadoval rokovania so Spojenými štátmi ako hlavným aktérom v dlhoročnom konflikte v Afganistane.