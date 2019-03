Taliban zabil v provincii Helmand 33 vojakov a policajtov

Povstalci podnikajú útoky na afganské bezpečnostné sily takmer denne a spôsobujú im ťažké straty na životoch - aj to i napriek tomu, že viedli so Spojenými štátmi mierové rozhovory.

Kábul 25. marca (TASR) - Krvavý útok militantného hnutia Taliban na armádne stanovište v juhoafganskej provincii Helmand usmrtil na začiatku víkendu 26 vojakov a sedem policajtov. V pondelok to oznámil predstaviteľ provincie, ale ministerstvo obrany odmietlo zverejniť informácie o obetiach.



Šéf provinčnej rady Attáulláh Afghán povedal pre tlačovú agentúru Associated Press (AP), že k útoku došlo v piatok v okrese Sangín a že zranenia utrpelo ďalších 31 vojakov.



K útoku sa o deň neskôr prihlásilo povstalecké hnutie Taliban. Vláda sa zatiaľ k násiliu nevyjadrila.



Hovorca afganskej armády Naváb Šáh uviedol, že obliehaným vojakom pomohli vládne lietadlá a nakoniec boli do Helmandu, "kolísky" Talibanu, vyslané aj posily. Hovorca armády odmietol diskutovať o obetiach.



