Taliban zakázal činnosť WHO a Červeného kríža

Skupina považuje činnosť zmienených organizácií počas očkovacej kampane za podozrivú.

Kábul 12. apríla (TASR) - Islamistické hnutie Taliban ohlásilo "zákaz" činnosti Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) a Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v oblastiach, ktoré táto extrémistická skupina kontroluje v Afganistane. Informovala o tom v noci na piatok stanica Slobodná Európa.



Skupina považuje činnosť zmienených organizácií počas očkovacej kampane za "podozrivú". Afganistan je jednou z posledných krajín sveta, kde má bilancia detskej obrny stále stúpajúci charakter.



Hovorca WHO uviedol, že organizácia "si je vedomá týchto správ a pracuje na lepšom pochopení situácie". Hovorca MVČK potvrdil, že Červený kríž už prerušil svoje aktivity v tejto vojnou sužovanej krajine, kde je veľa oblastí bez prístupu k zdravotníckej starostlivosti, avšak o Afganistan sa neprestáva zaujímať.



Červený kríž sa považuje za neutrálnu humanitárnu organizáciu, pričom operuje v oblastiach kontrolovaných afganskou vládou i na územiach pod kontrolu Talibanu. Medzi Červeným krížom a Talibanom došlo k ťažkostiam už aj v minulosti, čo prinútilo túto medzinárodnú organizáciu prerušiť svoju činnosť.



Taliban zároveň oznámil pravidelné ťaženie proti vládnym bezpečnostným zložkám, i keď so Spojenými štátmi rokuje o mieri a pripravuje sa na kľúčové stretnutie s vládnou delegáciou s cieľom ukončenia dlhotrvajúcej vojny a prípadného stiahnutia amerických jednotiek z Afganistanu.



Podľa oznámenia v piatich jazykoch - vrátane angličtiny - Taliban vyhlásil, že v bojoch bude pokračovať, pokiaľ v Afganistane budú zahraniční vojaci a budú podporovaní afganskými bezpečnostnými silami.