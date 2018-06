Taliban zakázal účasť na verejných podujatiach počas prímeria

Vo vyhlásení hovorcu hnutia Zabiulláha Mudžáhida sa uvádza, že tento krok prichádza s cieľom spôsobiť menšiu ujmu civilistom po sobotňajšom samovražednom útoku vo východnej provincii Nangarhár.

Kábul 17. júna (TASR) - Militantné hnutie Taliban zakázalo svojim bojovníkom zúčastňovať sa na verejných zhromaždeniach, chodiť do miest a stretávať sa s afganskou verejnosťou, predstaviteľmi a bezpečnostnými jednotkami počas trvajúceho prímeria, informuje agentúra DPA.



Vo vyhlásení hovorcu hnutia Zabiulláha Mudžáhida sa uvádza, že tento krok prichádza s cieľom spôsobiť menšiu ujmu civilistom po sobotňajšom samovražednom útoku vo východnej provincii Nangarhár. Počet obetí tohto atentátu stúpol už na 36, oznámili miestne úrady. Atentátnik sa odpálil na stretnutí príslušníkov afganských bezpečnostných síl a zástupcov hnutia Taliban, konanom pri príležitosti prímeria vyhláseného počas sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôstny mesiac ramadán.



"Predstavitelia by mali zabrániť všetkým mudžáhidom (bojovníkom) pod ich kontrolou, aby sa zúčastňovali takýchto zhromaždení, a v prípade porušení konať prísne," uvádza sa vo vyhlásení.



Afganský prezident Ašraf Ghaní ohlásil v sobotu predĺženie dočasného prímeria vládnych síl s militantným hnutím Taliban, avšak bez uvedenia podrobností o tom, dokedy by predĺžené prímerie malo trvať. Prerušenie všetkých "ofenzívnych postupov" bezpečnostných síl v rámci bojov proti Talibanu malo podľa pôvodného vyhlásenia prezidenta trvať osem dní, a síce do 20. júna.



Samotné hnutie Taliban však súhlasilo len s trojdňovým prerušením svojich bojových operácii vedených proti afganským vládnym silám. K ich prerušeniu pristúpilo od štvrtka večera, teda počas sviatku íd al-fitr.