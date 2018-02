Taxikári opäť protestovali v centre Prahy

Taxikári vyrazili zo Strahova do centra metropoly, kde krúžili okolo Lazarskej ulice.

Praha 26. februára (TASR) - Skupina asi 100 pražských taxikárov odštartovala v pondelok popoludní ďalší zo série protestov proti alternatívnym taxislužbám typu Uber či Taxify. Taxikári vyrazili zo Strahova do centra metropoly, kde krúžili okolo Lazarskej ulice. Následne sa presunuli na magistrálu, kde demonštráciu ukončili po 19.00 h. Ďalšia protestná akcia je naplánovaná na štvrtok, informoval spravodajský portál Novinky.cz.



Podľa hovorcu pražskej polície Tomáša Hulana zadržali policajti pri proteste jedného taxikára pre neuposlúchnutie výzvy úradnej osoby. Pomalou jazdou blokovali pražskí taxikári najskôr Lazarskú ulicu a jej okolie, kde sa tvorili kolóny áut a električiek. Pre protest odklonil dopravný podnik aj viacero električkových liniek.



Taxikári dočasne obmedzili aj dopravu na ulici Legerova a zablokovali tiež pravý jazdný pruh pri hlavnej stanici v smere na mestskú časť Prahu 7. Protest ukončili na magistrále po 19.00 h. Niekoľko z taxikárov sa však následne vydalo do Argentínskej ulice v Prahe 7, pričom situáciu riešila polícia.



Obdobné protesty usporiadali pražskí taxikári už pred dvoma týždňami. Na pondelňajšej akcii sa však v porovnaní s nimi zúčastnilo menej taxikárov, ktorí zároveň avizovali, že nebudú blokovať dopravu v okolí Staromestského námestia, kde občania prišli privítať českých olympionikov. Pondelňajšiu akciu zvolalo Združenie českých taxikárov, ktoré spoluorganizovalo protesty aj v uplynulých týždňoch.



Spoločnosti ako Uber či Taxify podľa protestujúcich taxikárov ignorujú výzvu českého premiéra v demisii Andreja Babiša (ANO), aby legalizovali svoju činnosť. Český minister dopravy v demisii Dan Ťok chce zároveň presadiť širšiu novelu zákona o taxislužbe, ktorá vyrieši situáciu okolo služieb typu Uber. Príprava a schvaľovanie novely by mala trvať asi rok.