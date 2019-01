Taxikári v Barcelone opäť blokovali cestu

Zablokovaním rušnej dopravnej tepny chcú taxikári protestovať proti návrhu zákona, ktorý bude regulovať činnosť turistických dopravných služieb (VTC) a v piatok sa ním zaoberala katalánska vláda.

Barcelona 18. januára (TASR) - Desiatky taxikárov v Barcelone začali v piatok svoj časovo neobmedzený štrajk, ktorý organizujú na protest proti alternatívnym taxislužbám ako je Uber.



Taxíky od piatkového popoludnia blokujú najrušnejšiu dopravnú tepnu v centre mesta - triedu Gran Vía, ktorá sa tiahne naprieč Barcelonou. Ide o výpadovku, ktorú taxikári paralyzovali aj v júli 2018, keď zorganizovali podobný protest. Ich štrajk sa vtedy rozšíril aj do ďalších španielskych miest.



Zablokovaním rušnej dopravnej tepny chcú taxikári protestovať proti návrhu zákona, ktorý bude regulovať činnosť turistických dopravných služieb (VTC) a v piatok sa ním zaoberala katalánska vláda.



Podľa návrhu zákona by si klienti VTC ako Uber či Cabify mali zabookovať vozidlo, ktorým sa chcú prepravovať, 15 minút pred časom, keď ho reálne budú potrebovať. Taxikári sú proti tomu, pričom tvrdia, že VTC podľa zákona nie sú taxislužbami a klienti by ich takéto vozidlá mali objednávať 12 až 24 hodín pred požadovaným časom.



"Chceme, aby sa obe služby odlišovali a jediný spôsob, ako to dosiahnuť, je pre-booking," vysvetlil Luís Berbel, ktorý vedie odbory taxikárov v Katalánsku. "Pätnásť minút je nič, z nášho pohľadu je to útok (na nás)," vysvetlil Berbel.



Taxikári v Barcelone sa zmobilizovali pred tým, ako sa v pondelok začne podobný protest v Madride, ktorý bude od 23. januára dejiskom jedného z najväčších medzinárodných veľtrhov cestovného ruchu Fitur.