Tehotná žena zomrela po uštipnutí jedovatým hadom

Sydney 7. februára (TASR) - Žena v pokročilom štádiu tehotenstva zomrela po tom, čo ju v odľahlom meste v západnej Austrálii uštipol had, ktorý bol zrejme prudko jedovatý. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



Dvadsaťsedemročnú ženu, ktorá bola na návšteve u svojej matky, uštipol had v noci na utorok pred rodinným domom v meste Meekatharra, ležiacom približne 775 kilometrov severovýchodne od Perthu, metropoly štátu Západná Austrália.



Polícia identifikovala obeť ako 27-ročnú Sinitu Martinovú. Po uštipnutí žena skolabovala a jej rodinní príslušníci privolali záchrannú službu.



Skôr, ako ženu previezli do neďalekej nemocnice, došlo u nej k zastaveniu srdca. Neskôr ju oficiálne vyhlásili na mŕtvu.



Martinová bola v 31. týždni tehotenstva a čakala svoje druhé dieťa. Mala už trojročného syna.



Lekárom sa jej nenarodené dieťa nepodarilo zachrániť. Presnú príčinu smrti určí až súdna pitva.



Podľa miestnych médií sa predpokladá, že obeť usmrtila pakobra ozdobná, jeden z najjedovatejších hadov na svete.



Austrálske úrady zaznamenali od roku 2000 do roku 2016 35 smrteľných prípadov uštipnutia hadom, 23 z nich spôsobila práve pakobra ozdobná.