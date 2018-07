Telesné pozostatky političky S. Veilovej uložia do hrobky v Panthéone

Pozostatky Simone Veilovej a jej manžela Antoina uložia do hrobky č. 6 v pondelok v rámci súkromného obradu.

Paríž 2. júla (TASR) - Telesné pozostatky francúzskej političky Simone Veilovej, prvej ženy vo francúzskej vláde a v čele Európskeho parlamentu, previezli v nedeľu do parížskeho Panthéonu - miesta posledného odpočinku najvýznamnejších Francúzov.



Pozostatky Simone Veilovej a jej manžela Antoina uložia do hrobky č. 6 v pondelok v rámci súkromného obradu, informoval na svojej webovej stránke denník Le Monde.



Veilovci spočinú po boku odbojára a politika Jeana Moulina, politika a básnika Andrého Malrauxa, právnika, bojovníka za ľudské práva a nositeľa Nobelovej ceny za mier Reného Cassina a politika a ekonóma Jeana Monneta, ktorý je považovaný zo zakladateľov európskych hospodárskych spoločenstiev.



Rakvy s telesnými pozostatkami prevážali ulicami Paríža v nedeľu dopoludnia za veľkého záujmu Parížanov i turistov, pričom mnohí z nich mali v rukách plagáty s nápisom "Ďakujeme, Simone!". Rakvy sprevádzali aj dvaja synovia manželov Veilovcov.



Prejav pred Panthéonom predniesol francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý vyhlásil, že "Francúzsko Simone Veilovú miluje a miluje ju za jej boj." Uviedol, že rozhodnutie o tom, aby bola Veilová priradená k velikánom pochovaným v Panthéone, nie je len jeho, či jej rodiny, ale vyšlo od všetkých Francúzov.



Macron pripomenul, že Veilová zažila "neuveriteľnú skúsenosť so surovosťou a svojvôľou, preto vedela, že iba dialóg a dohoda medzi národmi zabráni znovuzrodeniu Auschwitzu na vychladnutom popole jeho obetí". Uviedol tiež, že keď Veilová zverejnila svoje svedectvo o prežitých hrôzach, bolo to v prvom rade pre to, aby vzdala hold "spravodlivým medzi Francúzmi". Macron dodal, že Veilová takto chcela "pripomenúť neuveriteľnú odvahu francúzskych rodín, ktoré za cenu ohrozenia svojho života skrývali židovské deti".



Život Veilovej poznamenala deportácia do nacistického vyhladzovacieho tábora. Táto skúsenosť ju doviedla k presvedčení o potrebe zjednotenia Európy. Usilovala sa aj o zlepšenie života žien, keď v 70. rokoch vo Francúzsku presadila prijatie zákona, ktorý umožňuje umelé prerušenie tehotenstva bez hrozby trestného stíhania.



Veilová sa z politiky stiahla v roku 2007, ale aj napriek tomu zostala jednou z najobľúbenejších osobností francúzskeho verejného života. Zomrela pred rokom, len niekoľko dní pred svojimi 90. narodeninami.