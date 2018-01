Televízia RT: Spojené štáty sú lídrom v úsilí všetkých umlčať

Od novembra, keď americké ministerstvo spravodlivosti televízii nariadilo, aby sa zaregistrovala ako zahraničný agent, nemôžu sa redaktori RT spravodajsky pokrývať dôležité udalosti.

Moskva 22. januára (TASR) - Povinnosť zaregistrovať sa v Spojených štátoch ako zahraničný agent televíziu RT poškodzuje, uviedla v rozhovore pre agentúru AP šéfredaktorka tejto ruskej spravodajskej televízie Margarita Simoňjanová.



Od novembra, keď americké ministerstvo spravodlivosti televízii nariadilo, aby sa zaregistrovala ako zahraničný agent, nemôžu sa redaktori RT spravodajsky pokrývať dôležité udalosti, povedala pre AP v moskovskom sídle televízie Simoňjanová.



"Spojené štáty, krajina, ktorá vždy poúčala svet o hodnote rozličných slobôd - vrátane slobody slova, teda práve každého vysloviť svoj názor -, tak tieto Spojené štáty sa teraz stali majákom, lídrom v úsilí všetkých umlčať. A to je nesmierne znepokojujúce," dodala Simoňjanová.



Americké ministerstvo spravodlivosti začiatkom novembra nariadilo spravodajskej televízii RT, aby sa v USA zaregistrovala ako zahraničný agent, a to na základe právnej normy platnej od roku 1938.



Americké tajné služby obviňujú Kremeľ, že televíznu stanicu RT použil ako nástroj na zasahovanie do procesu amerických prezidentských volieb v roku 2016. Rusko všetky takéto obvinenia odmieta.