Telo nájdené na severe Španielska skutočne patrí zavraždenej Nemke

Obeť zločinu identifikovali bez akýchkoľvek pochybnosti na základe vzoriek DNA.

Bayreuth/Madrid 29. júna (TASR) - Ženské telo, ktoré sa našlo 21. júna na severe Španielska, konkrétne v okolí diaľničnej čerpacej stanice pri baskickej obci Asparrena, patrí nepochybne 28-ročnej rodáčke z bavorského Ambergu Sophii L., ktorá bola nezvestná od 14. júna.



Obeť zločinu identifikovali bez akýchkoľvek pochybnosti na základe vzoriek DNA, informovali v piatok prokuratúra a polícia v bavorskom Bayreuthe. Nemecké orgány vyšetrujú kauzu, pretože sa predpokladá, že k hrdelnému zločinu na stopárke došlo v Hornom Fransku.



Vyšetrovatelia však neuviedli žiadne podrobnosti konštatujúc, že ani informácie o okolnostiach, ktoré viedli k Nemkinmu úmrtiu, nie je momentálne možné zverejniť.



Súdnu pitvu zosnulej realizovali v Španielsku, tamojšie orgány uvalili však na správy o prípade informačné embargo.



O prípade priniesli v piatok správy tlačová agentúra DPA, internetové vydanie denníka Bild, ako aj Bavorský rozhlas (BR).



Sophiu L. naposledy videli 14. júna na odpočívadle v Schkeuditze neďaleko Lipska, kde hľadala možnosť zviezť sa do Bavorska, odkiaľ pochádza. Podľa poznatkov vyšetrovateľov opustila túto lokalitu v spoločnosti neznámeho muža, a to v kamióne s marockým evidenčným číslom. Medzičasom je isté, že išlo o neskôr v Španielsku objavený vyhorený kamión. Vyšetrovatelia predpokladajú, že sa vodič pokúsil zlikvidovať dôkazy prostredníctvom založenia požiaru.



Z vraždy Nemky dôvodne podozrivého marockého kamionistu (41) zadržali 19. júna v Andalúzii, keď smeroval do svojej vlasti, a to vraj na základe záberov bezpečnostných kamier. Muža vypočula španielska vyšetrujúca sudkyňa a vydala na neho zatykač bez práva na prepustenie na kauciu. Dôvodne podozrivého z hrdelného zločinu čaká zrejme čoskoro vydanie na trestné stíhanie do Nemecka, ktoré údajne už akceptoval.