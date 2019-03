Teraz je nutná rozvaha, reagoval Orbán na výzvu k vystúpeniu z EPP

Magyar Nemzet napísal, že nastal čas, aby maďarská vládna strana Fidesz ukončila ponižujúce vyjednávanie s EPP a začala hľadať nových spojencov.

Budapešť 7. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na úvodník provládneho denníka Magyar Nemzet s výzvou na vystúpenie z Európskej ľudovej strany (EPP) povedal, že to, čo teraz treba, je rozvaha.



Podľa agentúry MTI premiér podotkol, že chápe predvolebnú horúčku pred nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu - že netrpezlivosť a nervozita stúpa -, ale to, čo je teraz naozaj potrebné, je rozvaha a chladnokrvnosť.



Magyar Nemzet napísal, že nastal čas, aby maďarská vládna strana Fidesz ukončila ponižujúce vyjednávanie s EPP a začala hľadať nových spojencov.



"Dnešnú EPP už nemožno rozoznať ani od socialistov, ani od liberálov: hovoria rovnakým spôsobom to isté a sú pripravení na vytvorenie veľkej európskej koalície," zdôvodnil svoj návrh denník.



Podľa neho už ľudovci nechránia národ, kresťanstvo, klasický model rodiny či európske tradície. EPP sa stala "služobníkom chorého liberalizmu". To všetko robí zo strachu, pre peniaze, z presvedčenia a pod agresívnym tlakom západných médií.



