Teroristické útoky na severe Burkiny Faso si vyžiadali päť obetí

Ouagadougou 19. októbra (TASR) - Životy štyroch vojakov vládnej armády a jedného policajta si vyžiadali útoky, ku ktorým došlo v sobotu v dvoch lokalitách na severe afrického štátu Burkina Faso. Zranenia utrpelo 11 ôsob.



Agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie ozbrojených síl informovala, že terčom útokov, označených za teroristické, boli vojenské jednotky v lokalitách Bahn (provincia Loroum) a Yense (provincia Yatenga). Útoky sa odohrali v takmer rovnakom čase - okolo 03.00 h miestneho času.



Armáda uviedla, že bezpečnostným silám sa podarilo útok odraziť ešte pred príchodom posíl.



AFP dodala, že až do roku 2015 bola západoafrická Burkina Faso ušetrená násilností, aké zasiahli Mali a potom aj Niger, s ktorými susedí na severe. Džihádisti, napojení na teroristickú sieť al-Káida či na Islamský štát, však po roku 2015 začali prenikať do severných oblastí Burkiny Faso a potom ohrozovať aj južné a západné hranice tejto vnútrozemskej krajiny.



V útokoch s použitím partizánskej taktiky boja, pri výbuchoch nastražených cestných mín a samovražedných atentátoch prišlo odvtedy o život takmer 600 ľudí, uviedla AFP. Aktivisti však uvádzajú vyšší počet obetí - do tisíc, pričom upozorňujú, že takéto útoky sú v Burkine Faso prakticky na dennom poriadku.



Armádne a bezpečnostné sily Burkiny Faso majú zlý výstroj a nedostatočný výcvik a už v minulosti preukázali, že nedokážu zastaviť rastúce násilie. V Burkine Faso je dislokovaných aj 200 francúzskych vojakov.



Francúzsko sa v západnej a strednej Afrike podieľa aj na operácii Barkhane. Ide o najväčšiu vojenskú misiu Francúzska v zámorí a jej hlavnou úlohou je boj proti extrémistickým skupinám v africkom regióne Sahel (patria sem krajiny ako Burkina Faso, Čad, Mali, Mauritánia a Niger).