Teroristický obsah na internete má byť odstraňovaný do jednej hodiny

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Internetové spoločnosti majú odstraňovať teroristický obsah zo siete v priebehu jednej hodiny od prijatia nariadenia od príslušných orgánov. Vyplýva to z návrhu, ktorý odhlasoval v stredu Európsky parlament (EP).



Cieľom novej legislatívy je bojovať proti zneužívaniu webhostingových služieb na teroristické účely. Spoločnostiam, ktoré budú systematicky a sústavne porušovať príslušné predpisy, má hroziť pokuta do výšky štyroch percent ich celosvetového obratu.



Europarlament sa zaoberal týmto návrhom v rámci prebiehajúceho plenárneho zasadnutia v Štrasburgu. Prijatý bol v pomere 308 ku 204 hlasom pri 70 zdržaniach, informovalo vo svojej správe tlačové stredisko EP.



Vyrokovanie konečnej podoby tejto legislatívy s Radou EÚ bude už úlohou nového EP, ktorý vzíde z májových volieb. Súčasné znenie pritom neukladá spoločnostiam povinnosť sledovať alebo filtrovať všetok obsah, ktorý umiestňujú na internet používatelia ich služieb. V prípade prijatia nariadenia od "kompetentného národného orgánu" však budú mať len hodinu na to, aby daný obsah odstránili alebo zneprístupnili vo všetkých členských krajinách EÚ.



Ústretovým krokom voči "menším platformám" je to, že pokiaľ dostanú takéto nariadenie prvýkrát, príslušné orgány ich majú kontaktovať a poskytnúť im informácie o postupoch a lehotách najmenej v 12-hodinovom predstihu. V prípade spoločností, ktoré už dostali "značný počet" nariadení na odstránenie obsahu, zase môžu orgány požadovať prijatie dodatočných špecifických opatrení.



Podľa EP by orgány nemali zasahovať proti internetovému obsahu, ktorý slúži na vzdelávacie, novinárske alebo výskumné účely. Za teroristický obsah by nemalo byť považované vyjadrovanie polemických alebo kontroverzných názorov na citlivé politické otázky.