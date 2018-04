Testy DNA vylúčili, že by ženou z jazera mohla byť nezvestná Fanni N.

Ďalšou nezvestnou z Maďarska, ktorej telo sa mohlo nájsť v Neziderskom jazere, je bývalá manželka istého mäsiara z obce Darnózseli v pohraničnej Rábsko-mošonsko-šopronskej župe Judit K.

Eisenstadt 18. apríla (TASR) - Všetky časti ženského tela, ktoré sa od piatka 13. apríla našli vo vodách Neziderského jazera, pochádzajú z jedinej osoby. V stredu popoludní to pre tlačovú agentúru APA potvrdila hovorkyňa prokuratúry v Eisenstadte Verena Strnadová.



Na základe testov DNA možno medzičasom vylúčiť, že by zosnulou bola Fanni N., atraktívna mladá žena z Maďarska, známa z televíznej reality šou a reklamy, ktorá je nezvestná od novembra 2017 a ktorej expriateľ je v Maďarsku vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie zo spáchania hrdelného zločinu.



Podľa Strnadovej slov možno Fanni N. vylúčiť ako ženu, ktorej časti tela sa našli v Neziderskom jazere. V podobnom duchu informoval v internetovom vydaní v stredu aj maďarský bulvárny denník Blikk s odvolaním sa na právneho zástupcu Fanninej matky Józsefa Licheho.



Ďalšou nezvestnou z Maďarska, ktorej telo sa mohlo nájsť v Neziderskom jazere, je bývalá manželka istého mäsiara z obce Darnózseli v pohraničnej Rábsko-mošonsko-šopronskej župe Judit K., ktorá zmizla bez stopy ešte v máji 2014 v deň, keď uzavrela svoje štúdio liečebnej gymnastiky, a viac ju nikto nevidel. Z fyzickej likvidácie a ukrytia tela druhej zo žien podozrievali jej manžela.



Zatiaľ nezodpovedanou otázkou zostáva, či nájdené časti tela boli uchovávané v mrazničke a či boli oddelené brúskou. "Mohlo byť použitých aj niekoľko rôznych nástrojov. Predpokladáme, že došlo k oddeleniu ostrými predmetmi. Ako sa to konkrétne stalo, ešte nevieme," vyhlásil v pondelok Roland Koch z eisenstadtskej prokuratúry.



Výsledky súdnej pitvy zverejní prokuratúra až po tom, čo budú k dispozícii všetky časti zatiaľ nekompletného tela.



Pátranie za účasti potápačov a hasičov pokračovalo v danej oblasti aj v stredu.