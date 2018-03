V texaskom Austine došlo k dvom výbuchom, zahynul mladík

Vyšetrovatelia preverujú, či by činy mohli mať rasový motív, nakoľko obete výbuchov balíkových bômb boli Afroameričania.

Austin 12. marca (TASR) - Dva výbuchy otriasli v pondelok Austinom, hlavným mestom amerického štátu Texas. Pri prvej explózii balíkovej bomby zahynul 17-ročný mladík a vážne sa zranila jedna asi 40-ročná žena. K ďalšiemu výbuchu došlo len o niekoľko hodín neskôr v inej časti mesta. Pri tomto incidente utrpela vážne zranenia žena-sedemdesiatnička, ktorá je v ohrození života.



Agentúra AP s odvolaním sa na miestne záchranné zložky uviedla, že z miesta druhej explózie do nemocnice previezli aj ďalšiu ženu-osemdesiatničku, ktorej bližšie nespresnené zdravotné problémy však s výbuchom údajne nesúvisia. Či aj druhý výbuch zapríčinila balíková bomba, zatiaľ nie je známe.



Vyšetrovatelia sa podľa policajného šéfa Briana Manleyho domnievajú, že prvý výbuch súvisí s obdobnou explóziou balíkovej bomby, pri ktorej v Austine ešte 2. marca zahynul 39-ročný muž. Preverujú tiež, či by činy mohli mať rasový motív, nakoľko obete výbuchov balíkových bômb boli Afroameričania.



Manley to uviedol na tlačovej konferencii, ktorú polícia usporiadala krátko pred druhou pondelňajšou explóziou. Ďalej povedal, že vyšetrovatelia oba predošlé výbuchy spájajú aj preto, že obe balíkové bomby boli v noci ponechané pred dvermi obetí a neboli zaslané poštou či doručovateľskou službou.



K pondelňajším výbuchom došlo práve v čase, keď v Austine prebieha hudobno-filmový festival South by Southwest (SXSW) a do mesta naň smerujú státisíce návštevníkov. Polícia preto vyzvala, aby jej ľudia hlásili, ak dostanú akékoľvek neočakávané balíčky.