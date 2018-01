Na strednej škole v Texase postrelil 16-ročný študent spolužiačku

Mladík nekládol pri zatýkaní odpor.

Italy 22. januára (TASR) - Streľba v priestoroch školskej kaviarne na strednej škole v mestečku Italy v americkom štáte Texas si v pondelok vyžiadala zranenie 15-ročnej študentky. Oznámil to úrad miestneho šerifa s tým, že 16-ročného študenta tej istej školy vzali do väzby.



Zranené dievča letecky previezli do nemocnice Parkland Memorial v Dallase vzdialenom asi 70 kilometrov, uviedla agentúra AP.



Útočník krátko po spáchaní tohto činu odišiel zo školy, uviedla kancelária šerifa s tým, že chlapca čoskoro našli a vzali do väzby. Mladík nekládol pri zatýkaní odpor. Koľko bolo v kaviarni žiakov v čase streľby o 7.50 h miestneho času, nebolo bezprostredne známe.



O prípadnom vzťahu medzi tínedžerom a tínedžerkou neboli známe žiadne informácie.



Italy, ktoré samo o sebe hovorí ako o "najväčšom malom meste v Texase", má zhruba 2000 obyvateľov.