H. Thaci: Rusko by podporilo zmierenie medzi Kosovom a Srbskom

Washington 6. februára (TASR) - Prípadné zmierenie medzi Kosovom a Srbskom by podporilo aj Rusko, tvrdí kosovský prezident Hashim Thaci. Informovalo o tom v stredu Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).



Thaciho vyjadrenie zaznelo počas prejavu, ktorý predniesol v utorok na pôde Rady pre medzinárodné vzťahy (CFR) vo Washingtone. Kosovský prezident sa pritom odvolal na ubezpečenie ruského prezidenta Vladimira Putina.



Hashim Thaci sa podľa vlastných slov o tejto otázke hovoril s Putinom vlani v novembri v Paríži, kde sa obaja zúčastnili na oslavách 100. výročia konca prvej svetovej vojny.



"Veľmi priamo som sa ho opýtal: 'Aká by bola reakcia Ruska, ak by Kosovo a Srbsko dosiahli dohodu (o zmierení).' Odpovedal, že by ju podporil," uviedol Thaci.



Putin podľa neho zareagoval slovami, že v prípade dosiahnutia takejto dohody by Rusko nemohlo v tejto otázke zaujímať radikálnejšie postoje než Srbsko. To sa tradične spolieha na podporu Moskvy a Ruskom ho spájajú silné kultúrne a politické väzby.



"Nemôžem povedať, že by som bol (Putinovým vyjadrením) ohromený, ale naozaj by som ocenil, keby dodržal svoje slovo," komentoval kosovský prezident.



Zároveň vyslovil presvedčenie, že pre prípadné kosovsko-srbské zmierenie je kľúčová aj podpora Spojených štátov. "Neakceptujeme dohodu, ktorá by nebola prijateľná pre Washington," zdôraznil Thaci.



Proces hľadania komplexnej dohody medzi Prištinou a Belehradom podľa neho nebude ľahký, ale je to - ako uviedol - jediná cesta, ako sa vyhnúť ďalším vzájomným sporom a konfliktom.



Thaciho snahy o dohodu so Srbskom pritom nenachádzajú jednoznačnú podporu ani v samotnom Kosove, kde napríklad premiér Ramush Haradinaj odmieta možnú dohodu o výmene území medzi Prištinou a Belehradom.



Brusel považuje normalizáciu vzťahov medzi Srbskom a Kosovom za kľúčovú podmienku prípadného budúceho členstva oboch krajín v EÚ. Srbsko dlhodobo odmieta uznať nezávislosť Kosova, podobne ako Rusko či viaceré krajiny Európskej únie vrátane Slovenska.