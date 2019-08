Thajská expremiérka na úteku získala srbské občianstvo

Podporovatelia expremiérky sú presvedčení, že za stíhaním stoja protivníci jej brata, telekomunikačného magnáta Thaksina Šinavatru.

Belehrad 8. augusta (TASR) - Bývalá thajská premiérka Jinglak Šinavatrová, ktorá predvlani utiekla zo svojej krajiny pred tým, ako ju odsúdili na päťročné väzenie v súvislosti s korupčnou kauzou, získala srbské štátne občianstvo. Podľa agentúry AP o tom vo štvrtok informovali srbské médiá.



Srbská štátna agentúra Tanjug napísala, že Šinavatrovej bolo občianstvo priznané, pretože "by to mohlo byť v záujme Srbska". Srbskí predstavitelia sa k dôvodu udelenia dosiaľ nevyjadrili.



Vládny dekrét, ktorý priznanie občianstva Šinavatrovej potvrdzuje, zverejnil ešte v júni srbský úradný vestník, píše AP. Dodáva, že thajská expremiérka teraz môže bez víz cestovať do vyše 100 štátov vrátane väčšiny členských krajín Európskej únie.



Šinavatrovú odsúdili predvlani v Thajsku v neprítomnosti na päť rokov väzenia za nedbalosť pri rozhodovaní o štátnych dotáciách pre pestovateľov ryže, čím vznikla Thajsku strata približne 286 miliárd bahtov (7,35 miliardy eur). Uvedeného prečinu sa mala dopustiť počas pôsobenia svojej vlády (2011 - 2014), ktorú ukončil vojenský prevrat.



Podporovatelia expremiérky sú presvedčení, že za stíhaním stoja protivníci jej brata, telekomunikačného magnáta Thaksina Šinavatru, ktorý bol takisto thajským premiérom, až kým ho v roku 2006 nezosadila armáda po obvineniach z korupcie a urážania thajskej monarchie.



Šinavatrová krátko pred vynesením rozsudku porušila podmienky kaucie a utiekla - údajne do Londýna cez Dubaj, kde žije v dobrovoľnom exile jej brat Thaksin Šinavatra. Ten do Dubaja prišiel v roku 2008 s cieľom vyhnúť sa väzeniu za korupciu, pričom v roku 2009 mu udelila štátne občianstvo Čierna Hora. Miesto aktuálneho pobytu expremiérky dosiaľ nie je známe.