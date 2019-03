Thajského magnáta odsúdili pre pytliactvo na 16-mesačné väzenie

Premčchaja a troch ďalších mužov objavili vlani vo februári v prírodnej rezervácii Tchungjaj, zapísanej aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, s usmrtenými chránenými zvieratami.

Bangkok 19. marca (TASR) - Thajského milionára v minulosti patriaceho k vôbec najbohatším ľuďom v krajine odsúdili v utorok na 16-mesačné väzenie v súvislosti s obvineniami z poľovania na chránené zvieratá. Informovala o tom agentúra Reuters.



Premčchaja Karnasútu, riaditeľa thajského stavebného koncernu Italian-Thai Development, odsúdili na nepodmienečný väzenský trest za nepovolenú držbu strelnej zbrane, umožnenie pytliactva a prechovávanie mrciny chráneného bažanta čiernochrbtého.



Premčchaj a lovec Tchání Tchummas, ktorý ho sprevádzal, majú podľa verdiktu thajského provinčného súdu zároveň v súvislosti s pytliačením zaplatiť pokutu dva milióny thajských bahtov (55.607) eur. Premčchaj v minulosti všetky obvinenia popieral.



Krátko po vynesení verdiktu Premčchaja prepustili na kauciu, zakázané má však vycestovať do zahraničia. Verejnosti prostredníctvom médií odkázal "len jednu vec", a síce, že "ho to mrzí".



Právni zástupcovia bohatého Thajčana avizovali, že voči utorkovému verdiktu sa odvolajú.



Premčchaja a troch ďalších mužov objavili vlani vo februári v prírodnej rezervácii Tchungjaj, zapísanej aj do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, s usmrtenými chránenými zvieratami vrátane čierneho leoparda indočínskeho. Obvinenia z lovu v rezervácii a tiež prechovávania zdochliny chráneného zvieraťa voči Premčchajovi však neskôr stiahli.



"Stíhali sme Premčchaja za pytliactvo, súd sa však preukázal, že nebol na predmetnom mieste, a usvedčil ho tak len z podpory pytliactva, pričom ostatné obvinenia boli stiahnuté," povedal agentúre Reuters žalobca.



Premčchajových spolupracovníkov - vrátane vodiča a lovca, ktorých v rezervácii objavili - usvedčil súd v súvislosti s obvineniami z držby zbraní a pytliactva i prechovávania zdochliny chráneného leoparda. Vymeral im väzenské tresty v maximálnej dĺžke troch rokov a piatich mesiacov.