VÝLET S TRAGICKÝM KONCOM: Pri ostrove Pchúket sa prevrátili dve lode

Pchúket 6. júla (TASR) - Najmenej 18 obetí si doposiaľ vyžiadalo potopenie dvoch lodí s čínskymi turistami počas búrky pri thajskom obľúbenom výletnom ostrove Pchúket, informujú agentúry AP a DPA s odvolaním sa na miestnych predstaviteľov.Obe plavidlá vo štvrtok večer zasiahli pri pobreží Pchúketu päťmetrové vlny a silný vietor. Na ich palubách bolo dovedna 146 osôb, z toho 129 čínskych turistov. Veľkú časť pasažierov sa podarilo zachrániť, približne 40 ľudí bolo však naďalej nezvestných.Telá niektorých z obetí našli potápači po tom, čo v piatok vnikli do vrakov lodí, pričom niekoľko tiel plávalo aj na hladine vody.Dvanásť zranených pasažierov previezli do nemocnice. Predstavitelia ostrova Pchúket ešte pred nehodou zverejnili varovanie pred zlým počasím - vrátane lejakov a vetra - s platnosťou do utorka budúceho týždňa, píše AP.