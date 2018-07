Počas operácie na záchranu chlapcov z jaskyne v Thajsku zomrel potápač

Veliteľ špeciálnej jednotky Arpakorn Yookongkaew v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že 38-ročný potápač pracoval na záchrannej operácii ako dobrovoľník.

Mae Sai 6. júla (TASR) - Bývalý potápač thajskej elitnej námornej jednotky SEAL, ktorý sa podieľal na operácii na záchranu skupiny mladých futbalistov a ich trénera uviaznutých v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai, zomrel v piatok v dôsledku nedostatku kyslíka, informovala agentúra AP.



Veliteľ špeciálnej jednotky Arpakorn Yookongkaew v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že 38-ročný potápač pracoval na záchrannej operácii ako dobrovoľník. O život prišiel počas nočnej misie, ktorej úlohou bolo doručenie nádob s kyslíkom. Zomrel na ceste späť k základni zriadenej v jaskyni, pričom kolegom sa ho už nepodarilo oživiť.



Thajské úrady aktuálne bojujú s časom a pokúšajú sa zo zatopeného komplexu odčerpať čo najviac vody, aby mohli chlapcov vyviesť z jaskyne von ešte pred príchodom sezónnych lejakov.



Potápačom po vstupe do jaskyne trvá šesť hodín, kým sa dostanú k mladým futbalistom a päť hodín, kým sa vrátia k vchodu do jaskyne.



Deti vo veku 11 až 16 rokov a ich 25-ročný futbalový tréner sú už v jaskyni už takmer dva týždne.



Jaskynný komplex Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai je štvrtý najrozsiahlejší v Thajsku a rozprestiera sa na ploche desiatich kilometrov.