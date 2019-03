Vo voľbách v Thajsku vedie strana blízka junte

Išlo o prvé parlamentné voľby v Thajsku od roku od 2014, keď tamojšia armáda zvrhla zvolenú vládu.

Bangkok 24. marca (TASR) - V nedeľňajších parlamentných voľbách v Thajsku zrejme zvíťazila strana spriaznená s thajskou juntou. Vyplýva to z výsledkov zverejnených thajskou volebnou komisiou po zrátaní 92 percent odovzdaných hlasov, informovala agentúra DPA.



Išlo o prvé parlamentné voľby v Thajsku od roku od 2014, keď tamojšia armáda zvrhla zvolenú vládu.



Strana ľudovej moci (PPP) blízka junte, ktorú vedie súčasný thajský premiér Prajut Čan-o-ča, získala podľa predbežných výsledkov 7,5 milióna hlasov.



O pol milióna hlasov tak predstihla opozičnú Stranu pre Thajčanov (PTP), spriaznenú so zosadeným thajským expremiérom Thaksinom Šinavatrom. Práve tú podľa agentúry AP favorizoval predvolebný prieskum, ktorého výsledky zverejnili až v nedeľu krátko po zatvorení volebných miestností.



Na treťom mieste by mala byť so ziskom takmer 5,2 milióna hlasov nová thajská Strana novej budúcnosti, populárna najmä medzi mladými voličmi. Vo voľbách sa naopak nedarilo opozičnej Demokratickej strane, vôbec najstaršej thajskej politickej strane, ktorá sa mala podľa predbežných výsledkov prepadnúť až na piate miesto.



V reakcii na slabý výsledok oznámil svoju rezignáciu líder tejto strany Abhisit Vedždžadžíva, taktiež bývalý predseda thajskej vlády.



Thajská volebná komisia o predbežných výsledkoch volieb informovala na krátkej tlačovej konferencii s tým, že konečné výsledky hlasovania oznámi v pondelok o 10.00 h miestneho času (04.00 h SEČ).



Výsledky mali byť pôvodne známe ešte v nedeľu večer, predseda volebnej komisie však oznámil odklad ich zverejnenia, a to bez udania dôvodu, informuje agentúra Reuters.



Hlasovať v nedeľných voľbách mohlo celkovo 51 miliónov Thajčanov vrátane siedmich miliónov prvovoličov.