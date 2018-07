Záchranár z jaskyne označil ponuku milionára Muska za vlastné PR

Ponuka sa týkala využitie jeho miniponorky pri záchrannej akcii futbalistov v Thajsku.

Bangkok 15. júla (TASR) - Britský potápač, ktorý pomáhal zachraňovať chlapcov zo zatopenej jaskyne v Thajsku, označil ponuku amerického miliardára Elona Muska na využitie jeho miniponorky pri záchrannej akcii ako pokus o vyvolanie senzácie. Informovala o tom v nedeľu tlačová agentúra DPA.



"Ponorka nemala najmenšiu šancu uspieť. Nemal predstavu o tom, aký bol priechod jaskyne. Ponorka merala približne päť stôp a šesť palcov (približne 1,7 metra), bola neohybná, takže by nevedela obchádzať žiadne prekážky. Neprešla by ani prvých päťdesiat metrov v jaskyni... obyčajný pokus o zvýšenie publicity," uviedol Vern Unsworth.



Unsworth bol súčasťou medzinárodného tímu jaskynných potápačov, ktorý zachránil skupinu 12 thajských chlapcov a ich futbalového trénera. Dvanásť futbalistov, chlapcov vo veku 11 až 16 rokov, a ich 25-ročný tréner uviazli v jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai na severe Thajska 23. júna, keď im blesková záplavová voda znemožnila vyjsť jediným východom z jaskyne.



Uprostred prebiehajúcej záchrannej operácie Musk z Thajska napísal na Twitteri: "Práve som sa vrátil z jaskyne číslo 3." Myslel tým veliteľské centrum záchranárov nachádzajúce sa priamo v jaskynnom komplexe. Na sociálnej sieti zverejnil aj fotografie z vnútra jaskyne a video zachytávajúce ľudí, ako sa brodia priestorom po pás vo vode. Musk ponúkol potápačom ponorku "vo veľkosti dieťaťa", nazvanú Diviak - po detskom futbalovom tíme, ktorého členovia v jaskyni uviazli.



Skupina zachránených futbalistov sa momentálne zotavuje v nemocnici, pričom prepustiť by ich mali na budúci týždeň, vo štvrtok 19. júla.