FOTO: V Thajsku pokračujú v pátraní po stratených deťoch v jaskyni

Záchranárom a vojenským potápačom sa podarilo dostať do skalnej komory v hĺbke niekoľkých kilometrov, pričom dúfali, že tam skupinu objavia. Zostali však sklamaní. Foto: TASR/AP

Skupina v jednej z jaskýň uviazla v sobotu po futbalovom tréningu. Foto: TASR/AP

Bangkok 27. júna (TASR) - Thajskí záchranári, dobrovoľníci a príslušníci armády vrátane potápačov pokračovali v stredu v pátraní po skupine mladých futbalistov a ich trénerovi, ktorí uviazli v jaskyni na severe krajiny. Po nezvestných už piaty deň niet ani stopy, informujú agentúry Reuters a DPA.Pátranie po 12 mladistvých vo veku od 11 do 16 rokov a ich 25-ročnom trénerovi komplikuje silný a vytrvalý dážď. Ten navyše spôsobil vo vnútri jaskynného komplexu Tcham Luang Nang Non v provincii Čiang Rai vzostup hladiny vody.Skupina v jednej z jaskýň uviazla v sobotu po futbalovom tréningu. Na základe správ, ktoré si vymenili členovia tímu, sa zistilo, že plánovali preskúmať jaskyňu, pričom si so sebou vzali baterky na svietenie a nejaké jedlo. Úrady sa domnievajú, že v dôsledku silného dažďa došlo v tom čase v oblasti k náhlym záplavám, ktoré im znemožnili dostať sa z jaskyne von.Záchranárom a vojenským potápačom sa podarilo dostať do skalnej komory v hĺbke niekoľkých kilometrov, pričom dúfali, že tam skupinu objavia. Zostali však sklamaní.Dúfajú, že sa im uviaznutých podarí nájsť v jednej z komôr vo väčšej hĺbke či objaviť iný vchod do rozsiahlej jaskyne, napísal denník Bangkok Post.V Thajsku je v súčasnosti obdobie dažďov, pripomína DPA. Zvlášť v horských oblastiach môže dochádzať k náhlym záplavám.