Thajsko zakročí proti cudzincom, ktorým sa skončila platnosť víz

Bangkok 9. októbra (TASR) - Thajská vláda bude zatýkať a deportovať všetkých cudzincov zostávajúcich v krajine aj po skončení platnosti ich víz. Na základe podozrenia z nezákonnej činnosti cudzincov to v utorok oznámil minister obrany a vicepremiér Pravit Vongsuvan.



"Prídu ako turisti a potom nikdy neodídu, a my ich nekontrolujeme. Musíme začať konať," povedal novinárom Vongsuvan.



V Thajsku sa aktuálne nachádza viac ako 40.000 cudzincov s neplatnými vízami, spresnila podľa správy tlačovej agentúry DPA imigračná polícia. Thajské úrady plánujú v priebehu mesiaca všetkých týchto cudzincov zatknúť a vyhostiť, dodal Vongsuvan.



Vládu priviedli k tomuto rozhodnutiu čoraz častejšie podnety od občanov, ktorí sa sťažujú na trestné činy spáchané cudzincami. Predovšetkým ide o podvody.



V uplynulých mesiacoch v Thajsku zatkli a obvinili z drobných zločinov viac ako 2200 cudzincov, väčšinou občanov Číny, Indie a Ghany.



Pokuta za prekročenie povolenej dĺžky pobytu v Thajsku, stanovenej vo vízach, sa pohybuje v prepočte približne od 13 do 530 eur.