Thajský kráľ kandidatúru svojej sestry na post premiérky neschvaľuje

Bangkok 8. februára (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkón v piatok vyhlásil, že snaha jeho staršej sestry uchádzať sa v marcových parlamentných voľbách o kreslo premiérky je veľmi nevhodná a protiústavná. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.



V písomnom stanovisku, ktoré zverejnil palác a neskôr prečítal hlásateľ v televíznom prenose, kráľ uviedol, že monarchia by mala zostať nad politikou. Dodal, že "zapojenie vysokopostaveného člena kráľovskej rodiny do politiky je krokom, ktorý je v rozpore s tradíciami, zvykmi a kultúrou krajiny... a preto sa považuje za veľmi nevhodné".



Na tento post princeznú Ubolratanu v piatok nominovala strana, ktorá má blízko k zosadenému bývalému thajskému premiérovi Thaksinovi Šinavatrovi. Je to vôbec po prvý raz v thajskej histórii, čo sa člen kráľovskej rodiny uchádza o volený úrad a je priamo politicky angažovaný, píše DPA.



Podľa agentúry Reuters však nesúhlas princezninho staršieho brata pravdepodobne povedie k tomu, že ju volebná komisia diskvalifikuje.



Parlamentné voľby, ktoré sa budú v Thajsku konať 24. marca, budú prvými od vojenského prevratu v roku 2014. Podľa stanice BBC sú vnímané ako vôbec prvá šanca Thajska vrátiť sa po piatich rokoch vojenskej vlády k demokracii.



Jedným z princezniných hlavných rivalov v nadchádzajúcich voľbách bude súčasný thajský premiér Prajut Čan-o-ča, vodca dosiaľ vládnucej junty, ktorý v piatok tiež oznámil svoju kandidatúru.



Princezná Ubolratana (67) je najstarším potomkom niekdajšieho thajského kráľa Pchúmipchóna Adundéta. V roku 1972 sa vydala za Američana, svojho spolužiaka zo štúdii na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT). Po sobáši sa zriekla svojho kráľovského titulu. Vyše 26 rokov žila v Spojených štátoch a do Thajska sa vrátila až po rozvode koncom 90. rokov. Titul jej síce oficiálne nevrátili, Thajčania ju však naďalej považujú za členku kráľovskej rodiny.