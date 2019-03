Thajský premiér zložil ďalšiu pieseň o žiarivej budúcnosti krajiny

Ide už o ôsmu skladbu, ktorú 64-ročný úradujúci thajský premiér zložil od svojho nástupu k moci po vojenskom prevrate z mája 2014.

Bangkok 4. marca (TASR) - Thajský premiér Prajut Čan-o-ča, vodca vládnucej junty, vydal v pondelok novú pieseň vykresľujúcu žiarivú budúcnosť Thajska po parlamentných voľbách, ktoré sa budú konať 24. marca a budú prvými od vojenského prevratu v roku 2014.



"Snívam o novom dni, dôležitom dni pre thajskú históriu, smerom k demokracii," spieva sa v nej. "Blíži sa nový deň na to, aby sme napravili chyby minulosti, aby sme sa zjednotili voči tým, ktorí chcú ublížiť Thajsku," pokračuje text piesne nazvanej Nový deň.



Ide už o ôsmu skladbu, ktorú 64-ročný úradujúci thajský premiér zložil od svojho nástupu k moci po vojenskom prevrate z mája 2014. Vo svojich skladbách nabáda tento armádny generál vo výslužbe Thajčanov na to, aby boli trpezlivými a zachovali si patriotizmus. Thajskej verejnosti však trpezlivosť pomaly dochádza, a Prajutove piesne sú tak čoraz menej populárne, približuje agentúra DPA.



Thajská junta po prevrate sľubovala, že pri moci zostane iba rok, kým sa v krajine neobnoví poriadok narušený masovými demonštráciami proti predošlej vláde. Už po roku sa tak mali konať nové voľby, ktoré však junta následne niekoľkokrát odložila, pričom ako dôvod uvádzala potrebu zrealizovať reformy a zaistiť národnú bezpečnosť. Napokon dátum volieb stanovili na 24. marca 2019.



Analytici sa však obávajú, že hlasovanie nebude úplne demokratické, keďže viaceré zákony zvýhodňujú práve vojenský režim, informuje DPA. Pripomína pritom, že ústava vypracovaná juntou, ktorú Thajčania schválili v roku 2016 v referende, umožňuje, aby o novom premiérovi hlasoval juntou vymenovaný Senát.



Prajut Čan-o-ča sa bude uchádzať o kreslo premiéra ako kandidát strany spriaznenej s juntou. Svoj prvý predvolebný prejav by mal mať počas nadchádzajúceho víkendu.