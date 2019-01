The Sun: Mayová bude presadzovať druhé hlasovanie o dohode o brexite

Britský parlament bude podľa všeobecného očakávania v utorok hlasovať proti dohode o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú Mayová vyrokovala s lídrami EÚ.

Londýn 15. januára (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová si vynúti v parlamente druhé hlasovanie o svojej dohode o vystúpení Británie z EÚ, ak poslanci v utorok jej plán tzv. brexitu neschvália. V pondelok to napísal britský denník The Sun a následne tlačová agentúra Reuters.



Britský parlament bude podľa všeobecného očakávania v utorok hlasovať proti dohode o odchode Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú Mayová vyrokovala s lídrami EÚ. Znamená to, že môže nastať široká škála výsledkov - od neriadeného vystúpenia Británie z Únie až po odvrátenie brexitu.



Spojenci premiérky tvrdia, že nemecká kancelárka Angela Merkelová ponúkla Mayovej v poslednej chvíli pomoc a povedala jej, že EÚ by mohla poskytnúť Londýnu ďalšie ústupky, ak britskí poslanci Mayovej dohodu v utorok zamietnu, píše The Sun.



Jedným z ústupkov je presvedčiť írskeho premiéra Lea Varadkara, aby súhlasil s konečným termínom tzv. írskej poistky, dodal denník.



Predstavitelia EÚ povedali Mayovej, že tak, ako sa zaviazala, bude Únia hľadať spôsoby, ako sa vyhnúť írskej poistke, teda návratu tvrdej hranice medzi Írskou republikou a Severným Írskom.



Začiatkom tohto mesiaca sa Mayová rozprávala s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, lebo chcela získať od Bruselu ústupky, ktoré by jej pomohli presadiť jej dohodu o brexite v britskom parlamente. Mayová sa v posledných týždňoch dvakrát rozprávala aj s Merkelovou. Mayovej úrad vtedy oznámil, že premiérka sa rozprávala s viacerými európskymi lídrami, aby pred hlasovaním dosiahla ďalšie záruky.