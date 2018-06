The Times sa ospravedlnili za obrázok s Krymom ako súčasťou Ruska

Denník zverejnil obrázok k blížiacim sa futbalovým majstrovstvám sveta v Rusku 9. júna.

Kyjev 12. júna (TASR) - Britské noviny The Times sa ospravedlnili za zverejnenie obrázka s mapou štadiónov v Rusku, na ktorom bol Krym zobrazený ako súčasť Ruskej federácie. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform.



Denník zverejnil obrázok k blížiacim sa futbalovým majstrovstvám sveta v Rusku 9. júna.



Obrázok, na ktorom bol Krym zakreslený ako súčasť Ruska, vzápätí označilo ukrajinské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve za neprijateľný.



Noviny The Times vo svojom ospravedlnení uvádzajú, že mapa "nesprávne zobrazila Krym ako súčasť Ruska".



"Prevažná väčšina štátov vrátane Spojeného kráľovstva odmietla uznať anexiu ukrajinského Krymu Ruskom z roku 2014 a označila to za porušenie medzinárodného práva. Za chybu sa ospravedlňujeme," uviedli noviny The Times na svojej internetovej stránke.