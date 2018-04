Theresa Mayová odsúdila útok v Dúme

Mayová po stretnutí s dánskym premiérom Larsom Lökkem Rasmussenom v Kodani označila režim v Sýrii za brutálny, ktorý útočí na vlastných občanov.

Kodaň 9. apríla (TASR) - Británia bezvýhradne odsudzuje použitie chemických zbraní a považuje za nevyhnutné zistiť, čo sa stalo 7. apríla v sýrskom meste Dúmá. Počas oficiálnej návštevy Dánska to v pondelok vyhlásila britská premiérka Theresa Mayová, uviedli agentúry AP a DPA.



Mayová po stretnutí s dánskym premiérom Larsom Lökkem Rasmussenom v Kodani označila režim v Sýrii za brutálny, ktorý útočí na vlastných občanov. Británia a jej spojenci podľa premiérky aktuálne tento útok vyhodnocujú.



"Ak sa to potvrdí, bol to ďalší príklad brutality režimu Bašára Asada a nehanebného ignorovania jeho vlastného ľudu," povedala Mayová. Dodala, že vláda sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho podporovatelia, vrátane Ruska, "musia byť bratí na zodpovednosť", ak sa zistí, že boli zodpovední za útok v Dúme.



Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) v pondelok uviedla, že údajné nasadenie chemických zbraní v Dúme preverí. Jej experti už vykonali predbežnú analýzu udalosti a zhromažďujú informácie "zo všetkých dostupných zdrojov, aby sa zistilo, či (v Dúme) došlo k použitiu chemických zbraní".