Thunbergová a Schwarzenegger vyzývajú na boj proti klimatickej zmene

Viedeň 28. mája (TASR) - Svetoví lídri a firmy musia pravdivo informovať o rozsahu klimatickej krízy. Počas klimatickej konferencie s názvom R20 Austrian World Summit to vo Viedni vyhlásili aktivisti za ochranu životného prostredia — herec a bývalý guvernér amerického štátu Kalifornia Arnold Schwarzenegger a 16-ročná Švédka Greta Thunbergová. Informovali o tom agentúry APA a DPA.



"Pokiaľ budete vy, lídri, konať tak, akoby bolo všetko v poriadku a tváriť sa, že máte veci pod kontrolou, potom si my, ľudia, nebudeme uvedomovať, že žijeme v stave pohotovosti," povedala Thunbergová, ktorá svojimi protestmi za ochranu klímy inšpirovala študentov v mnohých európskych krajinách. "Jednotlivé, od seba navzájom izolované riešenia už nestačia," apelovala na politikov.



Schwarzenegger vyzval odporcov klimatickej zmeny, energetické podniky spaľujúce uhlie a výrobcov áut, aby akceptovali fakt, že na svete dochádza ku globálnemu otepľovaniu. Kritizoval i fakt, že na dôsledky znečistenia životného prostredia zomrie ročne sedem miliónov ľudí.



Poukázal na príklad nemeckej automobilky Volkswagen, ktorá používala softvér na falšovanie množstva produkovaných emisií. "Nakoniec pravda dobehne aj vás... sľubujem vám, že ľudia pôjdu za svoje klamstvá do väzenia," vyhlásil Schwarzenegger, rodený Rakúšan.



Generálny tajomník Organizácie Spojených národov António Guterres vyzval vlády, aby rozšírili a implementovali plány na znižovanie emisií a usilovali sa tak dosiahnuť splnenie cieľa Parížskej dohody o klimatickej zmene. Jej cieľom je udržanie rastu globálnej teploty tak, aby výsledná úroveň neprekročila dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím. Krajiny sa však majú snažiť, aby to nebolo viac než 1,5 stupňa Celzia. "Robíme menej než to, o čom už vieme, že to nestačí," povedal Guterres.



Úvodnú reč na konferencii predniesol rakúsky prezident Alexander Van der Bellen, ktorý sa však pre povinnosti v súvislosti s odvolávaním vlády kancelára Sebastiana Kurza nemohol zdržať dlhšie. Zdôraznil však naliehavosť, s akou treba s dôsledkami klimatickej zmeny bojovať.



Na tretej environmentálnej konferencii vo Viedni budú počas utorka a stredy diskutovať politici, odborníci a známe osobnosti na tému financovania ochrany klímy. Očakáva sa účasť približne 1200 návštevníkov z 30 krajín. Na viedenskom námestí Heldenplatz popoludní opäť vystúpia Thunbergová a Schwarzenegger.