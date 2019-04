Thunbergová: V boji proti klimatickým zmenám nám dochádza čas

Greta Thunbergová, ktorá si počas prejavu vyslúžila búrlivý potlesk, potlačila slzy, keď varovala pred rýchlym vyhynutím druhov, eróziou pôdy, odlesňovaním a znečisťovaním oceánov.

Štrasburg 16. apríla (TASR) - Švédska tínedžerka a aktivistka za ochranu životného prostredia Greta Thunbergová v utorok upozornila, že na zastavenie klimatickej zmeny dochádza čas, a zároveň europoslancov v tejto veci varovala, aby začali panikáriť.



Aktivistka to podľa agentúry AP uviedla pred zákonodarcami z výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) v Štrasburgu.



Thunbergová vo svojom prejave zákonodarcov vyzvala, aby "sa začali správať tak, ako keby váš dom zachvátili plamene". "Keby sa náš vlastný dom rozpadal, neuskutočnili by ste tri mimoriadne summity o brexite, ale ani jeden summit týkajúci sa kolapsu klímy a životného prostredia," povedala.



Thunbergová, ktorá si počas prejavu vyslúžila búrlivý potlesk, potlačila slzy, keď varovala pred rýchlym vyhynutím druhov, eróziou pôdy, odlesňovaním a znečisťovaním oceánov.



V súvislosti s medzinárodným úsilím vyzbierať prostriedky na renováciu požiarom zničenej katedrály Notre-Dame v Paríži vyzvala europoslancov, aby rovnako uvažovali aj pri riešení klimatickej zmeny.



Predtým po stretnutí s predsedom Európskeho parlamentu (EP) Antoniom Tajanim podporila májové voľby do EP a vyzvala voličov, aby využili príležitosť "ovplyvniť rozhodnutia" o klíme prijaté zvolenými a vymenovanými predstaviteľmi.



Šestnásťročná Švédka Greta Thunbergová každý piatok namiesto vyučovania stála v Štokholme pred budovou švédskeho parlamentu, aby upozornila na nečinnosť politikov v boji so zmenou klímy a jej dôsledkami a upriamila na tieto problémy aj pozornosť širokej verejnosti.