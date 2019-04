Thunbergová v Ríme: Nefoťte sa s nami a urobte niečo pre klímu

Greta Thunbergová, ktorá sa stala celosvetovou ikonou hnutia proti zmene klímy, sa tiež vyjadrila, že považuje za veľmi čudné, keď jej dôležití ľudia pri stretnutiach zakaždým blahoželajú.

Rím 19. apríla (TASR) - Mladá švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová vystúpila vo štvrtok v Ríme na pôde talianskeho Senátu, kde opäť vyzvala na podniknutie krokov proti zmene klímy, pričom obvinila zo súčasnej krízy staršie generácie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"Klamali ste nám, dávali ste nám falošné nádeje, hovorili ste nám, že budúcnosť je niečo, na čo sa máme tešiť," povedala 16-ročná zástankyňa boja proti globálnemu otepľovaniu. Svetu podľa nej hrozí, že približne v roku 2030 sa dostane do "bodu, odkiaľ niet návratu", ak dovtedy nedôjde k prudkému obmedzeniu emisií oxidu uhličitého, konkrétne o "najmenej 50 percent".



Thunbergová, ktorá sa stala celosvetovou ikonou hnutia proti zmene klímy, sa tiež vyjadrila, že považuje za "veľmi čudné", keď jej "dôležití ľudia" pri stretnutiach "zakaždým blahoželajú". "Emisie stále stúpajú a - aby som bola úprimná - nie je v dohľade ani akákoľvek zmena. Takže prečo by mi mali blahoželať?" posťažovala sa aktivistka.



Thunbergová inšpirovala k celosvetovej vlne protestov "Piatky za budúcnosť", pri ktorých študenti vynechávajú vyučovanie a vychádzajú do ulíc, aby požadovali od politikov prísnejšiu klimatickú politiku. V stredu sa stretla vo Vatikáne s pápežom Františkom a v piatok bude viesť rímsky protest v rámci uvedeného hnutia, na ktorom sa podľa očakávaní zúčastnia tisíce mladých ľudí.



"Nevyšli sme do ulíc preto, aby ste si robili s nami selfies a hovorili nám, že naozaj obdivujete, čo robíme. My deti to robíme preto, aby sme prebudili dospelých; robíme to preto, aby sme vás primali konať, pretože chceme späť naše nádeje a sny," povedala aktivistka.