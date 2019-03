Tibetskí aktivisti si pripomínajú 60. výročie povstania proti Číne

Na 10. marec pripadá 60. výročie neúspešnej revolty Tibeťanov proti čínskemu komunistickému režimu, ktorej výsledkom bol útek tibetského budhistického vodcu do exilu v Indii.

Naí Dillí 10. marca (TASR) - Tibetskí aktivisti pri príležitosti 60. výročia povstania proti čínskej nadvláde z roku 1959 vyvesili v nedeľu v indickom hlavnom meste plagáty a vztýčili tibetskú vlajku.



Informuje o tom agentúra AP s tým, že aktivisti sa v priebehu dňa do Naí Dillí postupne schádzajú a popoludní plánujú v indickej metropole uskutočniť manifestáciu. V uliciach už začali hliadkovať oddiely pohotovostnej polície.



Na 10. marec pripadá 60. výročie neúspešnej revolty Tibeťanov proti čínskemu komunistickému režimu, ktorej výsledkom bol útek tibetského budhistického vodcu do exilu v Indii.



Dalajláma Tändzin Gjamccho žije v meste Dharamsala v severoindickom zväzovom štáte Himáčalpradéš až dodnes.



O necelých 50 rokov neskôr, v marci 2008, vyústil hnev Tibeťanov vedených mníchmi v ich hlavnom meste Lhasa do nebývalých násilností. V uliciach metropoly demonštranti podpaľovali obchody čínskych majiteľov a ničili a prevracali autá zaparkované v uliciach. Protesty si vtedy vyžiadali aj niekoľko obetí na ľudských životoch.