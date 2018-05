Tillerson: Americkú demokraciu ohrozujú lži

Americký prezident Donald Trump odvolal Tillersona (66) z postu ministra zahraničných vecí v marci s tým, že medzi nimi dvoma nefunguje chémia.

Washington 17. mája (TASR) - Bývalý americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v stredu nepriamo kritizoval administratívu prezidenta Donalda Trumpa, keď povedal, že demokraciu v Spojených štátoch ohrozujú lži. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



"Ak sa naši lídri pokúšajú zatajovať pravdu, alebo my ako národ začneme prijímať alternatívnu realitu, ktorá nie je založená na skutočnostiach, tak sa ako americkí občania ocitneme na ceste k zrieknutiu sa našej slobody," povedal Tillerson v príhovore k absolventom Virgínskeho vojenského inštitútu (VMI) v meste Lexington.



Je "povinnosťou každého občana Spojených štátov brániť našu slobodu tak, že bude vedieť rozlišovať medzi tým, čo je a čo nie je pravda," povedal Tillerson a dodal, že ak Američania nezačnú bojovať s krízou etiky, tak americká demokracia, ako ju poznajú, vstúpi do obdobia súmraku.



Americký prezident Donald Trump odvolal Tillersona (66) z postu ministra zahraničných vecí v marci s tým, že medzi nimi dvoma nefunguje "chémia". Počas svojho 13-mesačného pôsobenia vo funkcii šéfa americkej diplomacie sa Tillerson viackrát dostal s Trumpom do sporu ohľadom zahraničnopolitického smerovania krajiny.



Tillersona na poste ministra zahraničných vecí nahradil bývalý riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo.