Tillerson mieni zotrvať na poste šéfa americkej diplomacie

Washington 6. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson v piatok povedal, že hodlá zotrvať vo svojej funkcii po celý tento rok - i napriek dohadom, že by z nej vzhľadom na napätý vzťah s prezidentom Donaldom Trumpom mohol čoskoro odísť.



Tillerson v rozhovore pre televíziu CNN uviedol, že Trumpova vláda mala podľa neho "veľmi úspešný" rok 2017 a teraz uskutočňuje opatrenia, ktoré povedú k "veľmi, veľmi úspešnému roku 2018".



Na naliehanie ohľadom svojich plánov Tillerson dodal: "Mám v úmysle byť tu po celý rok."



Počas vlaňajška sa zdalo, že Tillersonove vzťahy s Trumpom sa zhoršujú. Televízia NBC v októbri priniesla správu, že Tillerson po júlovom stretnutí v Pentagóne označil prezidenta za "hlupáka". V novembri sa objavili správy, že Biely dom zvažuje výmenu na poste šéfa diplomacie.



Tillerson pre CNN povedal, že Trump mu nijako nenaznačil, že by jeho funkcia bola v ohrození.



Interview prišlo v deň vydania knihy ostro kritizujúcej prvý Trumpov rok v úrade prezidenta. Kniha vykresľuje súčasného šéfa Bieleho domu ako človeka, ktorý sa správa ako dieťa, a podnietila nové dohady o tom, nakoľko je spôsobilý vykonávať verejnú funkciu.



Po otázke, či sa zhoduje s názorom, že Trump nie je duševne spôsobilý zastávať takúto funkciu, Tillerson odpovedal: "Nikdy som jeho mentálnu spôsobilosť nespochybňoval. Nemám dôvod spochybňovať jeho mentálnu spôsobilosť."



Minister prezradil, že mu istý čas trvalo, kým zistil, ako môže s Trumpom najlepšie komunikovať. Tillerson, ktorý bol pred pôsobením vo vláde šéfom ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil, Trumpa predtým nepoznal. Podľa jeho slov majú obaja odlišný štýl riadenia a rozhodovania.



"Musel som sa naučiť, čo je pri tomto prezidentovi efektívne. Nie je typickým prezidentom z minulosti. To je podľa mňa dobre známe. To je však tiež (dôvod), prečo si Američania zvolili jeho," dodal Tillerson.