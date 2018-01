Tillerson: USA pracujú s európskymi partnermi na dohode s Iránom

Washington a partnerské krajiny podľa Tillersona prediskutujú v rámci "pracovnej skupiny", akým spôsobom pristupovať k Iránu, aby bolo možné rozptýliť ich obavy.

Londýn 22. januára (TASR) - Spojené štáty spolupracujú s troma európskymi krajinami, pokiaľ ide o požadovanú "opravu" jadrovej dohody s Iránom, obavy z iránskych raketových programov a iné otázky týkajúce sa islamskej republiky. Americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson to povedal podľa agentúry AP v pondelok pred novinármi v Londýne, kde sa predtým stretol s britským rezortným partnerom Borisom Johnsonom.



"Myslím si, že je všeobecný názor, určite v skupine E3, že sú určité oblasti v jadrovej dohode alebo určité oblasti v správaní Iránu, na ktoré by sme sa mali zamerať, a to predovšetkým na jeho programy balistických rakiet," uviedol Tillerson. Narážal pritom na trojicu európskych mocností, ktoré sú popri USA, Číne a Rusku stranami jadrovej dohody s Iránom, teda Britániu, Francúzsko a Nemecko. Táto dohoda z roku 2015 sa však netýka iránskych raketových programov.



Washington a partnerské krajiny podľa Tillersona prediskutujú v rámci "pracovnej skupiny", akým spôsobom pristupovať k Iránu, aby bolo možné rozptýliť ich obavy. Riešením by podľa neho mohol byť "nejaký druh inej, podružnej dohody alebo mechanizmu".



Uvedená pracovná skupina by mohla zasadnúť už na budúci týždeň, dodal americký minister.



Viceprezident USA Mike Pence v pondelok počas vystúpenia na pôde izraelského parlamentu vyhlásil, že jadrová dohoda s Iránom je "katastrofou" a v prípade, že nebude "opravená", Washington už nabudúce nevydá osvedčenie o plnení záväzkov Iránu.



Americký prezident Donald Trump predĺžil tento mesiac dočasné neuplatňovanie amerických sankcií voči Iránu, čím historickú jadrovú dohodu z roku 2015 ponechal v platnosti ešte najmenej niekoľko mesiacov. Varoval však, že zo strany USA ide o tretie a zároveň posledné predĺženie, ak nedôjde k vykonaniu zmien v uvedenej dohode.