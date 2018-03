Tillerson zostane vo funkcii do konca marca, avšak bez právomocí

Tillerson vo svojej rozlúčkovej reči spomenul Donalda Trumpa iba raz.

Washington 13. marca (TASR) - Odchádzajúci šéf americkej diplomacie Rex Tillerson, ktorého v utorok odvolal z funkcie prezident Donald Trump, zostane v úrade oficiálne až do konca marca. Ešte v priebehu utorka však odovzdá všetky svoje právomoci svojmu prvému námestníkovi Johnovi Sullivanovi.



Tillerson to uviedol v krátkom vyhlásení, ktoré po svojom odvolaní prečítal novinárom v sídle amerického Štátneho departmentu. Zároveň vyjadril nádej, že prechod vedenia rezortu do rúk doterajšieho šéfa Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mika Pompea prebehne bez problémov.



"Teraz sa vrátim k súkromnému životu, k (životu) súkromného občana, hrdého Američana, hrdého na to, že mal príležitosť slúžiť svojej krajine," povedal Tillerson v zrejme svojom poslednom oficiálnom vystúpení v ministerskej funkcii. Agentúra AP zaznamenala, že sa mu v priebehu čítania vyhlásenia miestami chvel hlas.



Za svoj najväčší úspech na čele ministerstva považuje posun v riešení krízy okolo Severnej Kórey, ktorý podľa neho prekonal všetky očakávania. Za úspech označil aj vlaňajšie prijatie novej americkej stratégie v Afganistane.



K oblastiam, v ktorých na americkú diplomaciu stále čaká veľa práce, zaradil stabilizáciu Iraku, porážku takzvaného Islamského štátu (IS), ďalšiu spoluprácu s Čínou či hľadanie spôsobu, ako by mali USA reagovať na "znepokojujúce správanie a činy" Ruska.



Zdôraznil tiež, že v diplomacii nemožno nič dokázať bez spojencov a partnerov.



Tillerson vo svojej rozlúčkovej reči spomenul Donalda Trumpa iba raz. Uviedol len to, že prezident mu okolo poludnia zatelefonoval z paluby lietadla Air Force One.



Trump v utorok poďakoval v utorok na Twitteri Tillersonovi za jeho výkon vo funkcii a oznámil, že jeho nástupcom bude šéf Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Mike Pompeo. Toho musí ešte potvrdiť vo funkcii Senát.



Podľa predstaviteľov Štátneho departmentu sa Tillerson dozvedel o svojom uvoľnení z funkcie iba v utorok ráno, a to z príspevku, ktorý Donald Trump zverejnil na svojom twitterovom účte.



To rozhodne popreli viacerí predstavitelia Bieleho domu, podľa ktorých bol minister o prezidentovom rozhodnutí informovaný už v piatok, keď bol na návšteve Etiópie. Už vtedy mu mali povedať, že ho prezident v najbližších dňoch odvolá, ak sám neodstúpi.