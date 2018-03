Times: Skripaľovci si v deň otrávenia na 4 hodiny vypli v mobiloch GPS

Podľa britských denníkov The Times a The Sun mohli Skripaľovci v danom čase absolvovať tajnú schôdzku.

Moskva 26. marca (TASR) - Bývalý plukovník ruskej vojenskej rozviedky GRU Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija mali v deň, keď ich v meste Salisbury našli s príznakmi otravy, asi štyri hodiny vypnutú navigáciu GPS vo svojich mobiloch. Podľa britských denníkov The Times a The Sun mohli Skripaľovci v danom čase absolvovať tajnú schôdzku.



Hovorkyňa britského Scotland Yardu sa k tejto informácii v nedeľu odmietla vyjadriť, pretože "neposkytuje komentáre týkajúce sa vyšetrovania".



Podľa zverejnených informácií Skripaľovci dňa 4. marca najprv dopoludnia spolu zašli na cintorín, kde je pochovaná Sergejova manželka a syn. Asi o 13.30 h miestneho času zaparkovali svoje auto, zašli do pivného baru a následne reštaurácie. Zhruba po 15.30 h našli Skripaľa a jeho 33-ročnú dcéru v bezvedomí na lavičke pred obchodným centrom. Obaja sú momentálne v nemocnici a ich stav je kritický.



Podľa Británie je za útokom na Skripaľovcov s veľkou pravdepodobnosťou Rusko, ktoré pritom údajne použilo nervovoparalytickú látku novičok, vyvinutú v bývalom Sovietskom zväze. Rusko tieto tvrdenia rozhodne odmieta.



Kauza rozpútala ostrý diplomatický konflikt medzi Ruskom a Britániou a jej spojencami.



Členské štáty Európskej únie vo štvrtok na summite Európskej rady vyjadrili svoju podporu Británii. Očakáva sa, že v pondelok by mali nasledovať Britániu, ktorá už vyhostila 23 ruských diplomatov, mali niektoré krajiny urobiť rovnako.



O vyhostení ruských diplomatov napríklad otvorene hovorí Nemecko či Francúzsko. Kroky proti Moskve pripúšťajú aj pobaltské krajiny. Vyhostenie ruských diplomatov plánujú podľa agentúry Bloomberg aj Spojené štáty, ktoré čakali, či sa pridajú aj európske krajiny.