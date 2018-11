Timmermans a Moscovici privítali úspech demokratov v USA

Kandidát európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie zdôraznil, že Američania podržali svoje hodnoty a dodal, že oni urobia to isté.

Brusel 7. novembra (TASR) - Dvaja predstavitelia Európskej komisie (EK), obaja z tábora európskych socialistov, privítali v stredu úspech demokratov k získaniu väčšiny v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu.



Prvý podpredseda EK Frans Timmermans na svojom účte na Twitteri označil víťazstvo demokratických kandidátov v polovici volebného obdobia v USA za jasné odmietnutie "hrubosti" a "rasizmu".



"Inšpirácia americkými voličmi, ktorí zvolili nádej namiesto strachu, zdvorilosť namiesto hrubosti, inklúziu namiesto rasizmu a rovnosť namiesto diskriminácie," opísal situáciu Timmermans.



Kandidát európskych socialistov na post predsedu budúcej Európskej komisie zdôraznil, že Američania "podržali svoje hodnoty" a dodal, že "my urobíme to isté".



V podobnom duchu zareagoval aj eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici. Tiež prostredníctvom Twitteru pripomenul, že demokrati zabodovali v Snemovni reprezentantov prvýkrát za posledných osem rokov a to aj napriek "silnej republikánskej manipulácii" vo volebných obvodoch.



"Donald Trump má pravdu. Bol to obrovský úspech," zareagoval Moscovici ironicky na Trumpovo vyhlásenie, podľa ktorého aj napriek volebnému výsledku je to úspech pre republikánov.



