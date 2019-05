Timmermans hlasoval vo voľbách do EP prvýkrát v živote sám za seba

Súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ hlasoval vo štvrtok v meste Heerlen na juhu Holandska.

Brusel 24. mája (TASR) - Kandidát európskych socialistov na funkciu predsedu budúcej Európskej komisie Frans Timmermans vo štvrtok priznal, že prvýkrát v živote zahlasoval vo voľbách sám za seba. Svoje meno označil na kandidátke ľavicovej Strany práce (PvdA), ktorej členom, vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP).



Súčasný prvý podpredseda exekutívy EÚ hlasoval vo štvrtok v meste Heerlen na juhu Holandska. Do volebnej miestnosti prišiel pešo. Podľa informácií týždenníka Politico tento bývalý šéf holandskej diplomacie po splnení svojho ústavného práva priznal, že hlasoval sám za seba.



"Prvýkrát som hlasoval sám za seba. Predtým som to nerobil. Väčšinou som vždy označil prvú ženu na kandidátke, ale dnes som spontánne zaškrtol 'x' hneď vedľa môjho mena," povedal Timmermans.



Zároveň skonštatoval, že podľa jeho odhadov je celkový výsledok eurovolieb, ktoré sa skončia v nedeľu 26. mája, "nepredvídateľný".



"Myslím si, že socialisti a konzervatívci sú bok po boku. Uvidíme. Bude to závisieť od voličskej účasti, od túžby ľudí ísť hlasovať. V nedeľu večer to presne zistíme," dodal.



Podľa odhadov politico.eu sa očakávalo, že Timmermansova strana, PvdA získa iba tri kreslá z 26 holandských v Európskom parlamente, avšak výsledky tzv. exit pollu zverejneného po uzavretí volebných miestností v Holandsku naznačili, že socialisti môžu byť víťazmi volieb a získať v EP päť mandátov. Podľa holandskej televíznej stanice NOS, pre ktorú zmienený exit poll vykonal inštitút Ipsos, prišlo k urnám až 42 percent voličov, čo je najvyššia účasť na eurovoľbách od roku 1989.



Komentátor NOS Ron Frensen v tejto súvislosti upozornil na "Timmermansov efekt", čím naznačil význam predvolebných debát podpredsedu EK s kandidátmi európskej pravice.



