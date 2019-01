Timmermans reagoval na Orbánove tvrdenie, že je Sorosovým človekom

Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, archívne foto. Foto: TASR /AP

Úprimne povedané, znervózňovalo by ma viac to, ak by ma Orbán začal chváliť, povedal podľa agentúry MTI holandský sociálny demokrat.

Budapešť/Brusel 30. januára (TASR) - Prvý podpredseda Európskej komisie a líder kandidátky Strany európskych socialistov (PES) pre májové voľby do Európskeho parlamentu (EP) Frans Timmermans v stredu v Bruseli reagoval na vyhlásenie maďarského premiéra Viktora Orbána, podľa ktorého je človekom amerického finančníka Georgea Sorosa.



"Úprimne povedané, znervózňovalo by ma viac to, ak by ma Orbán začal chváliť," povedal podľa agentúry MTI holandský sociálny demokrat.



Orbán 25. januára v rannej relácii verejnoprávnej rozhlasovej stanice Kossuth Rádió povedal, že kandidátom európskej ľavice, ktorá je baštou priaznivcov prisťahovalectva, je Timmermans, o ktorom je verejne známe, že je "Sorosovým človekom".



Timmermans ďalej odmietol tvrdenie maďarskej vlády, že je nezlučiteľné, aby sa na predvolebnej kampani socialistov zúčastnil vo funkcii prvého podpredsedu EK. Podľa jeho slov EK rozhodla, že kandidáti do eurovolieb môžu zostať členmi Európskej komisie.



"V otázkach princípov právneho štátu mám plnú podporu predsedu EK i každého člena kolégia komisárov," dodal Timmermans s poznámkou, že vo svojej kandidatúre nevidí problém.



