Timmermans upozornil Rumunsko, že pri porušení pravidiel EÚ hrozí súd

Brusel/Štrasburg 2. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) bude pokračovať v dialógu s rumunskými orgánmi, ale ak dôjde k porušeniu pravidiel Európskej únie, nezaváha dať rumunskú vládu na súd. Uviedol prvý podpredseda EK Frans Timmermans v pondelok večer v Štrasburgu počas debaty vo Výbore Európskeho parlamentu pre občianske slobody (LIBE) o súčasnej situácii v Rumunsku.



Timmermans pred členmi výboru povedal, že eurokomisia vníma doterajší pokrok Rumunska, ale teraz podľa jeho slov existuje reálne riziko, že sa situácia bude vyvíjať opačným spôsobom, čo môže ovplyvniť nielen demokraciu v Rumunsku, ale aj miesto, ktoré si táto krajina v posledných rokoch získala ako člen EÚ.



Členom výboru LIBE pripomenul, že exekutíva EÚ má okrem iného obavy súvisiace so zmenami v súdnictve a v oblasti trestného práva a kriticky vníma aj postoj voči generálnemu prokurátorovi. Tieto chystané zmeny podľa neho oslabia schopnosť súdneho systému - vrátane prokuratúry - účinne bojovať proti korupcii a inej trestnej činnosti.



Timmermans vyjadril nádej, že dialóg s rumunskou vládou bude pokračovať, zároveň však dodal, že nedávny vývoj v Rumunsku je zdrojom rastúcej pozornosti Európskej komisie. Spresnil, že násilné zákroky bezpečnostných síl a polície proti opozičným demonštrantom, ktorí v auguste masovo protestovali proti vláde, budú riadne vyšetrené.



"Použitie násilia nikdy nie je to pravé riešenie v politike - rozhodne nie v Európskej únii založenej na zásadách právneho štátu," zdôraznil prvý podpredseda EK.



Európska komisia v novembri predstaví najnovšiu správu mechanizmu kontroly a overovania, ktorý bol zavedený pod vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ, aby sledoval zlepšovanie sa situácie v oblasti boja proti korupcii.



Timmermans upozornil, že bude možné porovnať hodnotiace správy z januára a novembra 2017, ktoré boli pre Rumunsko priaznivé, s nadchádzajúcou novembrovou správou, ktorá už zachytí odlišnú situáciu, menej pozitívnu z pohľadu Rumunska.



"Krok dozadu by bol dôvodom sklamania mnohých priateľov Rumunska, ale predovšetkým by sklamal občanov tejto krajiny. Urobili ste pokrok, ten ale nie je nezvratný. Naopak, posledný vývoj tento pokrok spochybňuje a ohrozuje náš spoločný cieľ dosiahnuť, aby situácia v Rumunsku bola udržateľne pozitívna a kontrolný a overovací mechanizmus už nebol potrebný," uviedol Timmermans vo výbore LIBE.



Spravodajca TASR Jaromír Novak