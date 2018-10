Timmermans v EP opäť upozornil Rumunsko na obavy Európskej komisie

Spresnil, že eurokomisia ako strážca zmlúv, vždy musí zasahovať keď ide o ohrozenie hodnôt právneho štátu a základných práv EÚ.

Brusel/Štrasburg 3. októbra (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu počas plenárneho zasadnutia v Štrasburgu diskutovali o právnom štáte v Rumunsku. Po podobnej rozprave vo februári tohto roku bola to už druhá možnosť poukázať v pléne EP na dianie, ktoré nie je v súlade s európskou legislatívou.



Uznesenie bude predložené na hlasovanie počas novembrového zasadnutia europarlamentu (12.-15.11).



Europoslanci sa vo februári zaoberali situáciou v Rumunsku po sérii masových pouličných protestov po tom, čo parlament schválil prehodnotenie spôsobu organizácie súdneho systému a zmeny pravidiel o konflikte záujmov. Stredajšia debata sa okrem chystaných legislatívnych zmien v súdnictve a nespokojnosti s odvolaním hlavnej prokurátorky zamerala aj na násilné potlačenie opozičných protestov v Bukurešti, ku ktorým došlo 10. augusta.



V stredu do Štrasburgu zavítala aj rumunská premiérka Viorica Dancilaová, ktorá sa pri tejto príležitosti stretla s predsedom EP Antoniom Tajanim. Podľa správ tlačovej agentúry Agerpres premiérka šéfa europarlamentu ubezpečila, že pripravené zmeny v súdnictve sú v súlade s právnymi predpismi EÚ a vznikli na základe dialógu s európskymi partnermi a rešpektujú odporúčania Benátskej komisie.



Premiérka pred europoslancami uviedla, že Rumunsko sa neodkloní od svojej európskej cesty, zároveň však odmietla obvinenia na adresu rumunských poriadkových síl, ktoré 10. augusta v centre Bukurešti násilne rozohnali demonštráciu zvolanú rumunskou diaspórou.



Dancilaová upozornila, že išlo o nepovolenú demonštráciu a dodala, že nikto nemôže viniť zákroky polície proti "násilným demonštrantom, ktorí chceli obsadiť úrad vlády", ak sa takéto veci dejú aj inde v Európe. Dodala, že sa k násilným metódam proti demonštrantom uchýlili aj poriadkové sily v Belgicku, vo Francúzsku, Nemecku, Spojenom kráľovstve či Španielsku. "Nemôžem za žiadnych okolností akceptovať to, že rumunská polícia je obvinená z činnosti a postupov uplatňovaných v celej Európe," uviedla v pléne EP.



Prvý podpredseda Európskej komisie (EK) Frans Timmermans počas rozpravy s poslancami upozornil, že exekutíva EÚ sleduje najnovší vývoj v Rumunsku s obavami a zopakoval, že nezávislosť súdnictva a jeho schopnosť bojovať proti korupcii sú nevyhnutné pre "silné Rumunska v EÚ". Spresnil, že eurokomisia ako strážca zmlúv, vždy musí zasahovať keď ide o ohrozenie hodnôt právneho štátu a základných práv EÚ.



Timmermans vo svojom prejave upozornil aj na škandál s tajnými protokolmi, ktoré poznačili rumunskú politickú scénu a o ktorých sa dozvedel aj Brusel. "Priaznivé obdobie pre reformy bolo poškodené v dôsledku tajných protokolov medzi prokuratúrou a spravodajskými službami. Žiadam rumunské orgány, aby uskutočnili úplné a nestranné vyšetrovanie v tejto otázke," povedal Timmermans. Upozornil, že reformy justície a trestných zákonníkov sú vzájomne prepojené a treba zamedziť, aby chystané zmeny mali negatívny dopad na nezávislosť súdnictva a jeho účinnosť v boji proti korupcii.



Spravodajca TASR Jaromír Novak