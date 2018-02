Tínedžera obvinili po streľbe na floridskej strednej škole zo 17 vrážd

Stredajší masaker je najkrvavejšou streľbou v škole v USA za posledných päť rokov.

Parkland 15. februára (TASR) - Devätnásťročného Nikolasa Cruza, dvojnásobnú sirotu s pohnutou minulosťou, vo štvrtok dopoludnia obvinili zo 17 úkladných vrážd počas streľby na floridskej strednej škole v meste Parkland. Obvineniam predchádzalo niekoľkohodinové vypočúvania štátnych a federálnych úradov, informovala agentúra AP.



Pätnásť ľudí, ktorí prežili streľbu so zraneniami, je hospitalizovaných. Z budovy strednej školy Marjory Stonemanovej Douglasovej a jej okolia už telá obetí odniesli.



V stredu krátko pred vypuknutím streľby si študenti mysleli, že majú opäť protipožiarne cvičenie.



Takéto cvičenie ich niekoľko hodín pred tým donútilo opustiť triedy. Takže keď sa v ten deň popoludní tesne pred skončením vyučovania znovu ozvalo poplašné zariadenie, žiaci opäť zaplnili chodby.



Vtedy podľa slov polície spustil z poloautomatickej zbrane paľbu 19-ročný Cruz, vyzbrojený plynovou maskou, dymovými granátmi a množstvom zásobníkov s nábojmi. Tínedžer zabil 17 ľudí a spôsobil, že z budovy vybehli na ulice stovky vydesených študentov. Išlo o najkrvavejšiu streľbu v škole v dejinách USA od roku 2012, teda od útoku strelca na základnej škole v Newtowne, štát Connecticut.



"Náš obvod prežíva nesmierny smútok a žiaľ," uviedol Robert Runcie, hlavný inšpektor školského obvodu v meste Parkland, ktoré sa nachádza približne hodinu jazdy autom na sever od Miami. "Je to pre nás príšerný deň," dodal.



Úrady zatiaľ neposkytli podrobnosti o Cruzovi ani o jeho prípadnom motíve - uviedli len to, že ho zo strednej školy s 3000 študentmi vylúčili. Žiaci ho opísali ako nevyrovnaného, prchkého tínedžera, ktorého čudné správanie spôsobilo, že sa s ním ostatní prestali kamarátiť.



Cruzova matka Lynda Cruzová zomrela 1. novembra na zápal pľúc, uviedli susedia, priatelia a rodinní príslušníci, na ktorých sa odvolali noviny Sun Sentinel. Cruzová a jej manžel, ktorý zomrel pred niekoľkými rokmi na infarkt myokardu, si Nikolasa a jeho biologického brata Zacharyho adoptovali, keď sa manželia presťahovali z newyorského Long Islandu do floridského okresu Broward.



Chlapcov nechali po smrti matky v starostlivosti rodinnej priateľky, uviedla členka rodiny Barbara Kumbatovichová z Long Islandu.



Nikolas Cruz sa tam necítil šťastný a požiadal o dovolenie presťahovať sa k rodinného priateľovi na severozápade Browardu. Rodina súhlasila a Cruz sa presťahoval okolo Dňa vďakyvzdania. Podľa rodinného právnika Jima Lewisa príbuzní vedeli, že Cruz vlastní poloautomatickú pušku AR-15, ale donútili ho, aby ju zamkol do skrine. Mal však od nej kľúč.



Podľa Lewisových slov je rodina udalosťami zdrvená a tvrdí, že nespozorovala náznaky, že sa niečo také stane. Rodina zároveň spolupracuje s úradmi, dodal právnik.