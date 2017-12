Tisíc ľudí v Turecku môže byť falošne obvinených, možno ich prepustia

Ankara obviňuje Gülena, ktorý žije v exile v USA od roku 1999, aj z neúspešného pokusu o vojenský prevrat v Turecku z júla 2016. Najdramatickejšia bola situácia v Istanbule a Ankare.

Ankara 27. decembra (TASR) - Až približne 1000 ľudí by mohlo byť v Turecku prepustených z väzenia po tom, ako ich falošne obvinili z napojenia na moslimského duchovného Fethullaha Gülena žijúceho v exile v USA. Vyhlásil to v stredu pre novinárov hlavný ankarský prokurátor Yüksel Kocaman.



Podľa neho Gülenovo hnutie vyvinulo program, pomocou ktorého sa zdá, že aj nevinní ľudia používajú zakódovanú mobilnú aplikáciu. Prokuratúra sa nazdáva, že ju používatelia využívajú, aby medzi sebou tajne komunikovali.



Prokuratúra považovala používanie aplikácie Bylock za dôkaz členstva v Gülenovej sieti, pripomína agentúra AP. Podľa Kocamana Gülenova sieť vytvorila program, ktorý má sťažiť úradom vystopovanie ozajstných užívateľov Bylocku.



Ankara obviňuje Gülena, ktorý žije v exile v USA od roku 1999, aj z neúspešného pokusu o vojenský prevrat v Turecku z júla 2016. Najdramatickejšia bola situácia v Istanbule a Ankare. Počas prevratu prišlo o život 250 ľudí a viac ako 2000 ich utrpelo zranenia. Gülen účasť na prevrate popiera.



V Turecku po pokuse o prevrat prebiehajú politické čistky a zo štátnej služby a armády i súkromného sektora bolo prepustených už viac ako 150.000 ľudí. Viac ako 50.000 ľudí sa pre podozrenie z kontaktov s Gülenom dostalo do väzenia.