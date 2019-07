Tisíce Kolumbijčanov vyšli do ulíc na protest proti vraždám aktivistov

Zabíjajú nás, avšak semiačko života a dôstojnosti sa už zrodilo, vyhlásil pre AFP jeden z účastníkov demonštrácie.

Bogota 27. júla (TASR) - Tisíce Kolumbijčanov vyšli v piatok do ulíc a protestovali proti vzrastajúcemu počtu vrážd aktivistov za ľudské práva, ku ktorému dochádza od roku 2016, keď vláda podpísala mierovú dohodu s ľavicovými partizánskym hnutím Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC). Písala o tom agentúra AFP.



Demonštranti sa zhromaždili vo všetkých väčších mestách s mottom "Za obranu mieru" s cieľom poukázať na vraždy viac ako 462 aktivistov, ktorých podľa informácií kolumbijského ombudsmana zavraždili od roku 2016.



Akcie protestu boli zvolané po tom, ako bola minulý mesiac na severe krajiny zavraždená aktivistka Maria del Pilar Hurtadová. Video na ktorom je vidieť Hurtadovej syna, ako plače pri jej tele, sa v Kolumbii stalo virálnym.



Niektorí z protestujúcich mali so sebou zástavy FARC - bývalej partizánskej skupiny, ktorá sa po pol storočí bojov odhodlala zložiť zbrane a vstúpiť do bežnej politiky.



Toto hnutie medzitým kritizovalo nedostatok bezpečnostných garancií pre svojich členov, pričom zdôraznila, že od podpísania prímeria bolo zavraždených až 140 jej bývalých bojovníkov a 31 členov ich rodín.



Za väčšinu vrážd sú podľa miestnej prokuratúry zodpovedné najmä drogové kartely, povstalci z ľavicovej Národnej oslobodeneckej armády (ELN), ako aj príslušníci ozbrojených síl.