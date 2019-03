Tisíce Alžírčanov demonštrovali proti opätovnej kandidatúre Butefliku

Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.

Alžír 8. marca (TASR) - Tisíce Alžírčanov sa v piatok zhromaždili v Alžíri na protest voči kandidatúre chorľavého úradujúceho prezidenta Abdala Azíza Butefliku na svoje piate obdobie vo funkcii. Informovala o tom agentúra AFP.



V hlavnom meste platia sprísnené bezpečnostné opatrenia. Nasadená je poriadková polícia, pripravené je aj vodné delo a nad hlavami demonštrantov krúžil vrtuľník, hoci minulé dva týždne demonštrácií boli prevažne pokojné. Úrady pred očakávanými piatkovými protestmi pozastavili v Alžíri prevádzku metra a vlakov, uviedla agentúra Reuters.



"Ide o kľúčový pochod, ktorý rozhodne o páde skorumpovaného a tyranského režimu v Alžírsku," uviedol jeden z demonštrantov pre agentúru DPA.



Buteflika (82) vo štvrtok varoval, že protesty proti jeho opätovnej kandidatúre môžu prerásť do "chaosu", pokiaľ sa medzi účastníkov infiltruje "nejaká zákerná strana".



Buteflika, ktorý sa od februára nachádza zo zdravotných dôvodov vo Švajčiarsku, vo svojom odkaze ocenil "vyspelosť" pokojných demonštrácií, vyzval však na ostražitosť pred možnou infiltráciou zvnútra či zvonka, ktorá by mohla "vyvolať chaos so všetkými útrapami a beznádejou".



Podobne ako iní alžírski predstavitelia varoval pred opakovaním "národnej tragédie", čo bolo narážkou na občiansku vojnu v Alžírsku z rokov 1991-2002, ale aj pred "krízami a tragédiami spôsobenými terorizmom" v susedných krajinách.



V rôznych častiach Alžírska protestujú od februára v uliciach davy ľudí, ktorí nesúhlasia s Buteflikovým zámerom uchádzať sa v aprílových voľbách o piate funkčné obdobie. Prezident úradujúci od roku 1999 má vážne zdravotné ťažkosti a na verejnosti už takmer nevystupuje. Mnohí Alžírčania ho vnímajú len ako bábku v rukách armády, rodinných klanov a vplyvnej podnikateľskej elity.