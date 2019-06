Tisíce ľudí pochodovali v Madride za zákaz znečisťujúcich áut

Nariadenie proti znečisťovaniu ovzdušia podstatne obmedzovalo vstup súkromných vozidiel do centra španielskeho hlavného mesta a zároveň úplne zakazovalo najviac znečisťujúce autá.

Madrid 30. júna (TASR) - Tisíce ľudí pochodovali v sobotu Madridom a žiadali nového starostu, aby nerušil ambiciózne dopravné obmedzenia v centre mesta, ktoré sa zaviedli len nedávno s cieľom zlepšiť kvalitu ovzdušia. Informovala o tom agentúra AFP.



"Menej áut, lepší vzduch," alebo "Nová radnica vážne škodí vášmu zdraviu", zneli nápisy na transparentoch protestujúcich.



Keď systém vlani v novembri zaviedli, Madrid išiel v stopách iných európskych miest ako Londýn, Štokholm alebo Miláno, ktoré obmedzili dopravu vo svojich centrách. Avšak pokým v týchto prípadoch môžu vodiči zaplatiť za vstup do takýchto zón, Madrid šiel ešte ďalej a zakázal mnohým vozidlám úplne vstup do centra a pokutoval ich, ak tak urobili. Tieto pokuty sa od 1. júla do konca septembra rušia, keďže nová radnica chce systém podrobiť auditu.



Nový konzervatívny starosta José Luis Martínez-Almeida mal zrušenie systému nazývaného Madrid Central ako prioritu svojej kampane. Podľa neho tieto obmedzenia neprispeli k zmierneniu znečistenia a iba obťažujú miestnych obyvateľov.



Z výskumov environmentálnych skupín však vyplýva, že tento plán znížil mieru znečistenia ovzdušia na historické minimá, uviedol spravodajský server BBC s tým, že Európska komisia varovala Madrid pred sankciami, ak sa mu nepodarí splniť normy týkajúce sa kvality ovzdušia.